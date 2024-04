Penny richiama cacao per presenza di micotossine oltre i limiti: l’avviso del Ministero della salute

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La catena di supermercati Penny Market ha annunciato il richiamo immediato dagli scaffali dei propri punti vendita di un lotto di cacao in polvere per un possibile rischio chimico per i consumatori. L’avviso di richiamo, datato 3 aprile e pubblicato anche sul portale del Ministero della salute dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, riguarda un lotto di cacao in polvere commercializzato e venduto a marchio Penny in confezioni di cartone da 250 grammi.

Come spiega l’avviso, il richiamo è stato disposto per la possibile presenza della micotossina Ocratossina A in quantità superiori ai limiti di legge previsti dai regolamenti Ue. Il lotto interessato dal ritiro è quello con numero L 311211WO e termine minimo di conservazione fissato al maggio 2025. Il cacao in polvere richiamato da Penny è prodotto dall’azienda Maspex Food nel proprio stabilimento di Wadowice, in Polonia, per conto di Penny market Srl e venduto col marchio della catena di supermercati.

L’avviso ricorda che il richiamo del cacao riguarda l’intero territorio nazionale. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto con lotto e scadenza indicati sono pregati di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.

L’Ocratossina A è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe e si ritrova principalmente nei cereali, nel caffè e nella frutta secca ma in quantità elevate è pericolosa, per questo la sua presenza in cibi e mangimi è rigidamente regolamentata dalle leggi. Dall’ultima valutazione dell’autorità europea per la sicurezza alimentare, Efsa, sono emersi nuovi dati che indicano che può essere genotossica poiché danneggia direttamente il Dna. Gli esperti hanno confermato che in particolare può essere cancerogena per il rene.