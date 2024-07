video suggerito

Taralli per celiaci richiamati dal mercato, l'avviso del Ministero: "Contengono glutine" Nuovo richiamo alimentare pubblicato sul sito del ministero della Salute: si tratta di un lotto di taralli Agluten formulati appositamente per celiaci ma che contengono tracce dell'allergene. Ritirati anche alcuni lotti di biscotti e salatini.

A cura di Susanna Picone

Taralli senza glutine, appositamente formulati per celiaci, che però contengono glutine: è per questo motivo che il ministero della Salute ha richiamato un lotto di taralli Avena della marca Agluten pericolosi per le persone celiache e sensibili al glutine.

Sul sito del ministero della Salute, nella apposita sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, è apparso un nuovo avviso oggi, giovedì 18 luglio 2024. Si tratta di un ritiro per rischio presenza di allergeni: nell’avviso del ministero si legge infatti il motivo del richiamo, appunto la presenza dell’allergene glutine in prodotto dichiarato “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

Il lotto di taralli Avena Agluten oggetto del richiamo è il seguente: 241730 prodotto da Re Food Srl nello stabilimento in via Van Gogh 25 a Conversano (Bari). La data di scadenza sulla confezione da 100 grammi è del 03/03/2025.

“Il prodotto non deve essere consumato da persone affette da celiachia e sensibili all'allergene glutine, e restituito al punto vendita”, è l’allerta del ministero. La celiachia è una patologia cronica autoimmune che provoca una reazione immunitaria dell’organismo all’assunzione di glutine, complesso proteico presente in molti cereali. Non esiste per questa malattia una cura specifica: l’unico trattamento efficace consiste nella rigorosa eliminazione del glutine della dieta per cui mangiare dei prodotti che contengono anche solo tracce dell’allergene è molto dannoso per i celiaci.

Di ieri anche altri richiami alimentari: sul sito del ministero un avviso riguarda “Biscotti e salatino” di varie marche (Elachi, First Choice, Lexus, Saltes, Chanachur). Motivo del richiamo, in questo caso, è legato ad alcuni problemi di etichette.