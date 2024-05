Latte adulterato, richiamate mozzarelle per le pizzerie: l’allerta del Ministero della Salute

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di 3 lotti di “Mozzarella per pizzeria” a marchio Fattorie Marchigiane per “rischio chimico” nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Pesaro sull’utilizzo di soda caustica e acqua ossigenata: “Sospetta carica batterica elevata sulla materia prima e sospetto utilizzo di sostanze non autorizzate”, si legge nell’allerta alimentare.