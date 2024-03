video suggerito

Richiamati spaghetti istantanei di Naruto, l’allerta alimentare del Ministero: “Non mangiateli” Il motivo del richiamo degli spaghetti istantanei a marchio “Naruto” è la presenza di DNA suino, bovino, avicolo e di pollo non dichiarati nella lista degli ingredienti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo di un lotto di spaghetti istantanei venduti a marchio "Naruto". Il motivo indicato è la presenza di DNA suino, bovino, avicolo e di pollo non dichiarati nella lista degli ingredienti.

In particolare, sono stati sottoposti a ritiro dal commercio gli spaghetti istantanei venduti a marchio "Naruto" in busta piccola, di colore verde dal peso di 135 grammi.

Va specificato che quelli che vengono definiti come spaghetti istantanei dovrebbero, in realtà, essere dei noodles. Si tratta di una pietanza a base di pasta lunga precotta e pronta in pochi minuti. La pasta generalmente utilizzata sono i ramen, ovvero gli spaghettini.

Il lotto oggetto del ritiro è il numero 202312, con data di scadenza 22 agosto 2024. Il prodotto è commercializzato dal rivenditore "Store Srl" sito in via Maestri del Lavoro 19/21, nel Comune di Campi Bisenzio (in provincia di Firenze), con CAP 50013.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle referenze richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

Non si tratta ovviamente del primo richiamo comunicato dal Ministero della Salute.