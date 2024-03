Frammenti di vetro nell’insalata, scatta l’allerta alimentare: i lotti richiamati dal Ministero Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale ad opera del produttore di una decina di lotti in totale di insalata capricciosa venduta con i marchi Belmonte Gastronomia e Fontaneto: “Non consumatele, potrebbero contenere pezzi di vetro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La possibile presenza di frammenti di vetro contenuti nel prodotto ha portato il Ministero della Salute a richiamare diversi lotti in totale di insalata capricciosa venduta con i marchi Belmonte Gastronomia e Fontaneto.

Entrambe vengono prodotte dalla Belmonte S.A.S. di San Ponso (in via Salassa 3), nel Torinese, che ha comunicato al Ministero il possibile pericolo fisico per i consumatori (marchio di identificazione IT F5U4N CE). Si tratta di insalate, vendute con nomi diversi ma di fatto con lo stesso prodotto all'interno. In alcune confezioni da 1000 grammi e 250 grammi (Belmonte), ma anche 1500 grammi e 2000 grammi (Fontaneto).

Nel dettaglio l‘allerta alimentare riguarda i seguenti prodotti:

Insalata capricciosa Belmonte Gastronomia, in confezioni da 250 g e 1 kg e appartenenti ai lotti BL24003450 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024, BL24003581 del 14/03/2024 con scadenza 29/03/2024, BL24003647 del 15/03/2024 con la scadenza 30/03/2024, BL24003775 del 19/03/2024 con la scadenza 03/04/2024 e BL24003841 del 20/03/2024 con la scadenza 04/04/2024;

Insalata capricciosa Fontaneto, in confezioni da 1,5 kg e appartenenti ai lotti 073 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024, 078 del 15/03/2024 con scadenza 30/03/2024 e 080 del 19/03/2024 con la data di scadenza 03/04/3034;

Insalata capricciosa decorata Fontaneto, in confezioni da 2 kg e appartenenti ai lotti 078 del 15/03/2024 con scadenza 30/03/2024 e 080 del 19/03/2024 con la data di scadenza 03/04/3034.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che hanno acquistato l’insalata capricciosa richiamata possono restituirla al punto vendita d’acquisto.

