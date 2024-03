Prosegue l’allerta per Escherichia Coli produttori di tossina Shiga: ritirati due lotti di Castelmagno Nella sezione del sito web del Ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è stato segnalato un nuovo avviso per due lotti di formaggio Castelmagno. Sarebbe stata rilevata la presenza di Escherichia Coli produttori della tossina Shiga STEC. Tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Castelmagno Dop Beppino Occelli

Nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo, è stato pubblicato nella sezione del sito web del Ministero della Salute dedicato ai richiami alimentari un avviso per rischio microbiologico che riguarda due lotti di formaggio Castelmagno Dop.

All'interno del prodotto indicato, che viene venduto a peso variabile, infatti, viene segnalata la presenza di Escherichia Coli produttori della tossina Shiga STEC.

Secondo quanto si legge nell'avviso diffuso sul portale del Ministero, i lotto di formaggio soggetti a richiamo sono il numero 23147011 e il numero 23154011 a marchio Beppino Occelli La formaggeria srl. Il numero di identificazione dello stabilimento e del produttore è IT L4C8Z CE.

I due lotti, che presentano date di scadenza dall'8 marzo 2024 al 12 maggio 2024, sono stati prodotti nello stabilimento con sede in località Prella 65/C 12060 Farigliano (CN).

A scopo precauzionale, il consiglio delle autorità sanitarie per le persone che eventualmente siano in possesso del prodotto interessato dal richiamo è quello di non consumare le confezioni con il numero di lotto segnalato e di restituirle al punto vendita dove sono state acquistate.

Il Ministero della Salute già a metà febbraio, così come pochi giorni fa, aveva pubblicato diversi avvisi di richiamo per il noto formaggio a denominazione di origine protetta, sempre a causa di un possibile rischio microbiologico.

Che cosa sono gli Escherichia coli produttori di Shiga tossina STEC

Come si legge sul sito dell'Istituto superiore di sanità, gli Escherichia coli sono dei batteri che si trovano naturalmente nell’ambiente, negli alimenti e nell’intestino delle persone e degli animali. Sebbene la maggior parte di essi siano innocui, alcuni, come quelli produttori di Shiga tossina STEC; possono causare gravi forme di malattia nell’uomo.

L'infezione da STEC può causare diarrea (spesso con sangue), crampi allo stomaco e vomito. La maggior parte delle persone infette da STEC migliora da sola, ma per alcuni l'infezione da STEC può essere molto grave, come nei bambini, e può essere persino mortale.

Le infezioni da STEC possono trasmettersi attraverso il consumo di alimenti contaminati, sia di origine animale che vegetale, attraverso il contatto con animali con infezione da STEC o con ambienti frequentati da animali, tramite l’ingestione accidentale di acqua contaminata ed tramite il contatto con altre persone infette da STEC.

Alcuni suggerimenti prevenire un’eventuale infezione da STEC sono lavare le mani dopo aver usato il bagno e dopo aver toccato animali o visitato aree frequentate da animali, igienizzare utensili e superfici dopo l’uso, cucinare correttamente gli alimenti, lavare frutta e verdura, sperare gli alimenti crudi da quelli cotti e fare attenzione a non ingerire acque non controllate.