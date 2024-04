video suggerito

Patatine ritirate dai supermercati. L’allerta del Ministero: “C’è un colorante non autorizzato” L’allerta alimentare riguarda due snack salati provenienti dalle Filippine per un additivo non autorizzato, il cui richiede l’aggiunta dell’avvertenza “può avere un effetto negativo sull’attività e l’attenzione dei bambini”, che deve chiaramente comparire sulle etichette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un doppio richiamo riguardante due snack salati provenienti dalle Filippine sul sito del Ministero della Salute. con un additivo non autorizzato. Il motivo è lo stesso: presenza di un additivo non dichiarato.

L'allerta alimentare riguarda le Stick al formaggio Oishi Rinbee, in confezioni da 85 grammi con i numeri di lotto 109228 e 108381 e i termini minimi di conservazione (TMC) 18/09/2025 e 07/07/2025 e gli anelli al formaggio Regent Cheese Rings, in confezioni da 60 grammi con tutti i numeri di lotto e i TMC.

L’azienda Liwayway Marketing ha prodotto le “Patatine Oishi Rin-bee Bastoncini di formaggio” 85 grammi richiamate in uno stabilimento delle Filippine ma immesse alla vendita in Italia dall’azienda Oishi Rin Bee Cheese Stick ma importate dalla Beagley Copperman, mentre Regent Company ha prodotto gli anelli. Entrambi gli snack provengono dalle Filippine.

Il colorante, non dichiarato negli ingredienti, è l‘E110, noto anche come giallo tramonto FCF, giallo arancio S, giallo alimentare n. 5 o giallo FD&C n. 6. Si tratta di un colorante azoico autorizzato all’uso come colorante azoico il cui uso come additivo alimentare è approvato nell’UE per alcuni prodotti alimentari come carne non trattata a caldo, pesce trattato, senape e salse e bevande aromatizzate, ma con livelli massimi corrispondenti applicabili in linea con il Regolamento UE 1333 del 2008.

L’uso di questo colore richiede l’aggiunta dell’avvertenza “può avere un effetto negativo sull’attività e l’attenzione dei bambini”, che deve chiaramente comparire sulle etichette.