Allergeni non dichiarati in etichetta, formaggio vegetale ritirato dal commercio: i lotti interessati Nella sezione del sito web del ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è stata segnalata un'allerta per numerosi lotti di prodotti venduti come alternative vegetali al formaggio. Il motivo del ritiro dei prodotti è la presenza di allergeni non dichiarati nell'etichetta. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 marzo, il Ministero della Salute ha diffuso diversi nuovi avvisi di richiamo sul proprio sito, nella sezione dedicata ai ritiri alimentari. I prodotti segnalati sono tre, tutti della stessa azienda, venduti come alternative vegetali al formaggio. Il motivo segnalato nel richiamo è presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

Il primo prodotto è venduto in confezioni da 150 grammi e con denominazione Mezzarè a marchio ‘Fermaggio'. Il nome del produttore è Rondina's food srls con sede in via dell'Artigianato 3, 00033, Cave, in provincia di Roma.

I lotti sottoposti a richiamo sono L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958, L0000958D.

Stesso marchio e stesso produttore presentano anche gli altri prodotti sottoposti a richiamo alimentare. Il secondo è Straccella, venduto in confezione da 140 grammi. I lotti ritirati sono L0000911, L0000921, L0000930, L0000944, L0000951, L0000960.

L'ultimo prodotto è l'Affumicata, venduto in confezioni da 150 grammi. I lotti ritirati sono L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958, L0000958D.

Come già detto, il motivo del ritiro dei tre prodotti segnalato nelle diverse allerte diffuse dalle autorità sanitarie è la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, in particolare, si tratta di sesamo e senape. Il consiglio che il Ministero della Salute rivolge nei tre richiami ai consumatori allergici a questi due allergeni è quello di non consumare assolutamente i prodotti oggetto dei tre ritiri e di riportarli presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso.