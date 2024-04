Glutine non dichiarato sull’etichetta, richiamata salvia in polvere: l’allerta del Ministero

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Sul portale web del Ministero della Salute è apparso un nuovo richiamo. Riguarda due lotti di salvia in polvere biologica a marchio Padovana Macinazione – Il Meglio del Biologico. La motivazione indicata sull’avviso di ritiro è la presenza di glutine non dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg, appartenenti al lotto 005Q con il termine minimo di conservazione (TMC) 17/07/2026, e al lotto 005Q-01 con il TMC 31/12/2026.

Il prodotto in questione è stato prodotto dall'azienda Padovana Macinazione Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Borgo Olcese 106, a Cividate Camuno, in provincia di Brescia.

Secondo quanto riportato dalla nota del dicastero: "Si raccomanda alle persone allergiche al glutine di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che non ne sono allergici possono, invece, mangiare i prodotti richiamati senza rischi".

