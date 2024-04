video suggerito

Pezzi di vetro nel minestrone: scatta l’allerta alimentare. Il lotto richiamato e dove è venduto Penny Market ha segnalato tramite il proprio sito il richiamo di un lotto di Minestrone Classico a marchio La Valle degli Orti a causa della presenza di un corpo estraneo nel prodotto, specificando che si tratta di vetro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La catena Penny Market ha pubblicato il richiamo di un lotto del minestrone classico 850 g Valle degli Orti per “presenza di un corpo estraneo (vetro)”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 850 grammi con il numero di lotto L4043F10 e il termine minimo di conservazione (TMC) 08.2025. L'azienda produttrice è Frosta e lo stabilimento si trova a Lommatzsch, Messaer Strasse 3-5 in Germania.

Nell’avviso di Penny Market viene specificato in quali regioni è avvenuta la distribuzione del lotto richiamato nei propri punti vendita, ovvero Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Se dunque avete acquistato questo prodotto, verificate la data di scadenza e il lotto: nel caso coincidano con quelli del richiamo, riportatelo in negozio senza consumarlo.

La presenza di corpi estranei nei prodotti alimentari può avvenire durante il processo di produzione o manipolazione. Corpi estranei come frammenti di vetro, metalli, plastica o altre sostanze non alimentari possono provocare danni fisici, come tagli o lesioni interne, mettendo a serio rischio la salute dei consumatori.

