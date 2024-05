video suggerito

Richiamata zuppa di verdure dell’Eurospin per rischio botulino. Il ministero: “Non mangiatela” L’allerta alimentare riguarda un lotto di zuppa al farro e verdure, Foglia Verde. Il motivo è la presenza di Clostridi produttori di tossina botulinica (meglio nota solo con il nome botulino) nel prodotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Nell'apposita sezione del sito web del Ministero della Salute è apparsa un'allerta alimentare riguardante il richiamo dai supermercati Eurospin di un lotto di zuppa al farro e verdure, Foglia Verde, per rischio microbiologico. Il motivo del richiamo è “la presenza di Clostridi produttori di tossine botuliniche” (meglio nota solo con il nome botulino).

La zuppa in questione è venduta nei banchi frigo, in confezioni da 620 grammi (pari a due porzioni) con il numero di lotto L124110 e la data di scadenza 09/05/2024.

L’azienda Ortomad – La Linea Verde Spa ha prodotto la zuppa richiamata per Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in aia Artigianale 49, a Manerbio, in provincia di Brescia.

In caso di acquisto di una delle confezioni richiamate, il Ministero della Salute consiglia di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia. Qualche giorno fa abbiamo riportato quella diramata da Penny Market per un lotto di minestrone a causa della presenza di un corpo estraneo nel prodotto, specificando che si tratta di vetro. Ancora prima quella relativa un lotto di salvia in polvere per glutine non dichiarato in etichetta, poi di due tipologie di salame prodotte dal Salumificio F.lli Scappocchin richiamate dal commercio per rischio microbiologico, mentre all'inizio del mese è toccato a due snack salati provenienti dalle Filippine per un additivo non autorizzato, prima ancora erano stati ritirati numerosi lotti di prodotti venduti come alternative vegetali al formaggio per allergeni non dichiarati in etichetta e qualche giorno prima una decina di lotti in totale di insalata capricciosa venduta con i marchi Belmonte Gastronomia e Fontaneto per la possibile presenza di frammenti di vetro.