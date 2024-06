video suggerito

Salciccia mantovana richiamata per rischio salmonella: l’avviso di allerta del Ministero della salute La salsiccia è stata ritirata dal mercato per possibile presenza di Salmonella spp. Nel dettaglio, il richiamo riguarda due lotti di salsiccia mantovana con finocchio confezionata e venduta a marchio Cucina Express. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Ministero della salute ha segnalato oggi un nuovo richiamo di due lotti di salciccia mantovana per possibile rischio microbiologico per i consumatori. La salsiccia è stata ritirata dal mercato per possibile presenza di Salmonella spp. Nel dettaglio, il richiamo riguarda due lotti di salsiccia mantovana con finocchio confezionata e venduta a marchio Cucina Express.

Come recita l’avviso di richiamo, datato 26 giugno, la salsiccia interessata dal ritiro dagli scaffali dei negozi è prodotta e confezionata dall’azienda altoatesina Aspiag Service Srl nel proprio stabilimento di produzione di Monselice, in provincia di Padova. Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto da 300 grammi circa.

I lotti di salsiccia mantovana interessati dal richiamo sono quelli con numero 6142430508, con data di scadenza fissata al 22 luglio 2024, e con il numero 6142440329 con data di scadenza fissata al 23 luglio 2024. Come recitano i due avvisi di richiamo, il motivo del richiamo è un “Rischio per la salute dei consumatori per pericolo di potenziale tossinfezione dovuta alla presenza di Salmonella spp”.

Le confezioni invendute sono state ritirare dalla vendita ma per chi avesse già acquistato la salsiccia con i lotti sopra indicati è pregato di non consumarla e riportare il prodotto in punto vendita. L’azienda di produzione avverte che i prodotti non sono idonei al consumo e non devono essere consumati.

La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti. Le salmonelle non tifoidee, responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato. La salmonellosi nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma talvolta l’infezione può aggravarsi al punto tale da rendere necessario il ricovero. La gravità dei sintomi infatti varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a forme cliniche più gravi che si verificano soprattutto in soggetti fragili.