Rischio salmonella, maxi richiamo di dolcini annunciato dal Ministero della salute: "Non consumare" L'allerta alimentare è stata lanciata con un avviso pubblicato sul portale dedicato ai Richiami di prodotti alimentari del Ministero della salute. L'avviso avverte che il richiamo dei dolci riguarda vari prodotti venduti con differenti nomi commerciali ma tutti realizzati e confezionati dalla stessa azienda.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato un maxi richiamo di dolci per una possibile contaminazione da Salmonella e un conseguente rischio microbiologico per i consumatori. L’allerta alimentare è stata lanciata con un avviso pubblicato sul portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ma non specifica lotti e marchi precisi. Si tratterebbe però di dolci monoporzione già interessati da un precedente richiamo che risale all’inizio del febbraio scorso.

L’avviso avverte che il richiamo dei dolci riguarda vari prodotti venduti con differenti nomi commerciali ma tutti realizzati e confezionati dalla stessa azienda, la Sweet Cream srls nel proprio stabilimento di Belizzi, in provincia di Salerno. L’avviso spiega che sono interessati dal richiamo vari lotti prodotti dal giugno 2024 al gennaio 2025 e prodotti con vari date di scadenza e in diversi formati e pesi.

L’avviso raccomanda di non consumare e restituire al punto vendita i prodotti oggetto del richiamo ma non fornisce immagini né nomi precisi dei prodotti oggetto del ritiro. L’ipotesi è che si tratti di altri lotti degli stessi dolci monoporzione già richiamati all’inizio di febbraio dalla stessa azienda per sospetta contaminazione da salmonella.

L’allarme in quel caso era partito dagli Usa dove la FDA e il CDC avevano individuato i dolci come possibile fonte di un'epidemia di infezioni da Salmonella Enteritidis che aveva riguardato diversi stati. I dolcini monoporzione prodotti in Italia infatti erano stati esportati anche negli Stati Uniti. Al 29 gennaio, infatti, erano state segnalate in totale 18 persone infette dal ceppo epidemico di Salmonella da sette stati diversi.