Richiamato formaggio Pecorino Sardo dai supermercati Eurospin: pericolo Listeria

A cura di Biagio Chiariello

Un lotto di formaggio Pecorino Sardo DOP a marchio Pascoli Italiani venduto nei supermercati Eurospin è stato oggetto di un'allerta alimentare pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero della Salute. Il motivo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto.

Nello specifico le confezioni interessate dal richiamo sono quelle da 300 grammi con il numero di lotto 24178 e la data di scadenza 23/12/2024. Nonostante il provvedimento sia datato 18/08/2024, il dicastero ha pubblicato l’avviso soltanto oggi, 05/09/2024, con un ritardo dunque di oltre una settimana.

A produrre il formaggio in questione è l’azienda Argiolas Formaggi per la catena di supermercati Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in S.P. 14 3/5, a Dolianova, nella provincia del Sud Sardegna (marchio di identificazione IT 20 18 CE).

Chiaramente in via precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare il Pecorino Sardo DOP con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Eurospin d’acquisto.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia negli ultimi tempi. Solo ieri abbiamo scritto del richiamo di un lotto di Simmenthal per la possibile presenza di scatole con difetto di chiusura. Il mese scorso invece Ministero della Salute ha disposto il ritiro di due lotti di mais venduti in confezioni da 500 grammi per la possibile presenza di sassolini, mentre qualche settimana prima è toccato ad un lotto di pancetta affumicata dell’azienda Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl perché la data di scadenza era sbagliata; quella prima avevamo scritto di un lotto di taralli per celiaci perché "contengono glutine”, mentre in precedenza era stata ritirata una tartare di carne di scottona a marchio Lidl per possibile contaminazione da salmonella.