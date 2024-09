video suggerito

Pericolo escherichia coli, richiamate vongole ‘Jumbo’: l’allerta del Ministero della Salute Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo per alcuni lotti di Vongola o lupino “Jumbo” per rischio microbiologico dovuto alla presenza, oltre i limiti di sicurezza, del batterio Escherichia Coli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rischio escherichia coli. Questo il motivo che ha indotto il Ministero della Salute a segnalare il richiamo da parte del produttore di un lotto di vongole o lupini ‘Jumbo’ a marchio Finittica. Il prodotto in questione è venduto in reti da 1 kg, con il numero di lotto 13F3.

Secondo quanto viene riportato nel documento pubblicato sul sito del dicastero, lo stabilimento di produzione si trova in via Provinciale 21, a Goro, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione IT 513 CDM).

Nei motivi del richiamo viene specificato il superamento del limite di legge per parametri di Escherichia coli, si tratta di un batterio che ci aiuta nella digestione, ma in taluni casi può trasformarsi in un pericoloso agente patogeno opportunista.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di consumare le vongole jumbo con il numero di lotto sopra indicato solamente a seguito di cottura accurata. I molluschi devono essere vivi e vitali al momento del consumo.

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia negli ultimi tempi. Ad inizio mese avevamo scritto del richiamo di un formaggio Pecorino Sardo dai supermercati Eurospin per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Qualche giorno prima di quello di un lotto di Simmenthal per la possibile presenza di scatole con difetto di chiusura. Il mese scorso invece Ministero della Salute ha disposto il ritiro di due lotti di mais venduti in confezioni da 500 grammi per la possibile presenza di sassolini, mentre qualche settimana prima è toccato ad un lotto di pancetta affumicata dell’azienda Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl perché la data di scadenza era sbagliata; quella prima avevamo scritto di un lotto di taralli per celiaci perché "contengono glutine”.