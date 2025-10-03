SuperEnalotto, centrato il 5 da 127mila euro nell’estrazione di venerdì 3 ottobre: ecco dove

Nessun "6" o "5+1" durante l'estrazione del Superenalotto di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, ma è stato centrato un 5 da oltre 127mila euro.

È ad Acquedolci, presso il punto vendita "Tabaccheria Maggiore Vincenzo", situato in Via Ricca Salerno al numero 43, che un fortunato giocatore ha vinto 127.893,93 euro tramite quick pick, come riporta Agipro.

Dopo il concorso odierno, il numero 158, il jackpot sale a 60,1 milioni di euro. L’ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

La combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi è: 75 – 4 – 69 – 79 – 2 – 88; numero Jolly: 12; numero Superstar: 7.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, è possibile reclamare vincite fino a 520 euro in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro sono pagate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi, 6, a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti, 89, a Roma.