Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 3 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1
Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 3 ottobre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 60,1 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: 1 giocatore vince 127mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Lotto, i numeri vincenti di venerdì 3 ottobre 2025 su tutte le ruote
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, venerdì 3 ottobre 2025
- Bari: 53 – 23 – 54 – 72 – 37
- Cagliari: 6 – 51 – 36 – 11 – 12
- Firenze: 68 – 24 – 19 – 47 – 46
- Genova: 84 – 56 – 75 – 86 – 26
- Milano: 15 – 85 – 8 – 25 – 19
- Napoli: 70 – 27 – 42 – 41 – 6
- Palermo: 69 – 10 – 86 – 18 – 4
- Roma: 68 – 15 – 44 – 14 – 74
- Torino: 42 – 2 – 58 – 19 – 38
- Venezia: 62 – 4 – 76 – 86 – 70
- Nazionale: 65 – 23 – 81 – 54 – 75
Sono stati estratti i numeri del Lotto di venerdì 3 ottobre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 82 sulla ruota Nazionale.
Estrazione SuperEnalotto di venerdì 3 ottobre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, venerdì 3 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 75 – 4 – 69 – 79 – 2 – 88
Numero Jolly: 12
Numero Superstar: 7
Jackpot: 59.300.000 €
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di venrrdì 3 ottobre 2025: 1 giocatore vince 127mila euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 60,1 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale
Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di venerdì 3 ottobre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:
2 – 4 – 6 – 10 – 15 – 23 – 24 – 27 – 36 – 42 – 51 – 53 – 54 – 56 – 62 – 68 – 69 – 70 – 84 – 85
Il numero oro: 53
Il numero Doppio oro: 53, 23
Numeri extra: 8-11-14-18-19-25-37-41-44-47-58-72-75-76-86
I simboli del Simbolotto di venerdì 3 ottobre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di venerdì 3 ottobre 2025
35-UCCELLO
4-MAIALE
42-CAFFÈ
10-FAGIOLI
31- ANGURIA
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di venerdì 3 ottobre 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 1 vince 127.893,93 euro
- Punti 4: 409 vincono 319,18 euro
- Punti 3: 17.179 vincono 22,84 euro
- Punti 2: 267.199 vincono 5,00 euro
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 96 concorsi
- 85 – Cagliari: manca da 102 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 92 volte consecutive
- 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 69 concorsi
- 25 – Milano: non pervenuto da 95 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 66 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 86 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 78 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 76 estrazioni
- 5 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 105 concorsi