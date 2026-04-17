Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 17 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 17 aprile 2026: in diretta risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 150,8 milioni di euro.

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Si sono appena concluse le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 17 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 150,8 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n. 62. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 17 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI 31 – 34 – 54 – 63 – 51

CAGLIARI 54 – 15 – 14 – 25 – 40

FIRENZE 5 – 79 – 42 – 26 – 19

GENOVA 2 – 67 – 9 – 42 – 41

MILANO 34 – 68 – 73 – 79 – 3

NAPOLI 47 – 26 – 31 – 23 – 63

PALERMO 74 – 64 – 3 – 75 – 63

ROMA 82 – 60 – 28 – 73 – 11

TORINO 27 – 30 – 51 – 75 – 5

VENEZIA 21 – 65 – 43 – 15 – 87

NAZIONALE 48 – 9 – 72 – 88 – 29

I Simboli del Simbolotto di oggi associati al Gioco del Lotto

45 – rondine;

15 – ragazzo;

22 – balestra;

5 – mano;

25 – Natale.

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 17 aprile 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 27 – 57 – 13 – 53 – 84 – 45

Numero Jolly: 34

Numero Superstar: 63

Jackpot: 150.800.000€

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di venerdì 17 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 14 – 15 – 21 – 26 – 27 – 30 – 31 – 34 – 47 – 54 – 60 – 64 – 65 – 67 – 68 – 74 – 75 – 79 – 82

Numero oro: 31

Numeri doppio oro: 31, 34

Numeri extra:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso Superenalotto n. 62 con le quote Superstar di venerdì 17 aprile 2026:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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