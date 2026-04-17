Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 17 aprile 2026: numeri vincenti e quote
Si sono appena concluse le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 17 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 150,8 milioni di euro per la sestina fortunata nel concorso n. 62. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Estrazioni Lotto 17 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
- BARI 31 – 34 – 54 – 63 – 51
- CAGLIARI 54 – 15 – 14 – 25 – 40
- FIRENZE 5 – 79 – 42 – 26 – 19
- GENOVA 2 – 67 – 9 – 42 – 41
- MILANO 34 – 68 – 73 – 79 – 3
- NAPOLI 47 – 26 – 31 – 23 – 63
- PALERMO 74 – 64 – 3 – 75 – 63
- ROMA 82 – 60 – 28 – 73 – 11
- TORINO 27 – 30 – 51 – 75 – 5
- VENEZIA 21 – 65 – 43 – 15 – 87
- NAZIONALE 48 – 9 – 72 – 88 – 29
I Simboli del Simbolotto di oggi associati al Gioco del Lotto
- 45 – rondine;
- 15 – ragazzo;
- 22 – balestra;
- 5 – mano;
- 25 – Natale.
Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di venerdì 17 aprile 2026
Combinazione vincente SuperEnalotto: 27 – 57 – 13 – 53 – 84 – 45
Numero Jolly: 34
Numero Superstar: 63
Jackpot: 150.800.000€
10eLotto serale con Extra nell'estrazione di venerdì 17 aprile 2026
La combinazione del 10eLotto serale:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 14 – 15 – 21 – 26 – 27 – 30 – 31 – 34 – 47 – 54 – 60 – 64 – 65 – 67 – 68 – 74 – 75 – 79 – 82
- Numero oro: 31
- Numeri doppio oro: 31, 34
- Numeri extra:
Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Le vincite del concorso Superenalotto n. 62 con le quote Superstar di venerdì 17 aprile 2026:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
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