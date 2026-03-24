Scontro tra auto e moto a Cesena, morto sul colpo il centauro: Glauco Igor Prati aveva 20 anni

Tragico incidente a Cesena, dove il 20enne Glauco Igor Prati è morto nello scontro con una Fiat 500 mentre era in sella alla sua moto. Il sinistro sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

Glauco Igor Prati, 20 anni (Foto Facebook).

Un ragazzo di soli 20 anni è morto in un grave incidente stradale a Cesena, in via Calvinaro, nella frazione di Capannaguzzo. La vittima si chiamava Glauco Igor Prati.

Il 20enne, originario della zona, è deceduto sul colpo mentre era in sella alla sua moto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali, il ragazzo si sarebbe scontrato con una Fiat 500 che stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla moto ed è finito nel fossato vicino alla carreggiata. Il personale operativo intervenuto poco dopo sul posto ha recuperato la salma della vittima per cui, purtroppo, non è stato possibile fare nulla.

Stando a quanto emerso dai primi rilievi effettuati sul posto, l'incidente, su cui sono in corso ulteriori accertamenti, sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza.

Nell'impatto tra la moto e la vettura è rimasta coinvolta anche la donna alla guida della Fiat 500, una 34enne, e un uomo di 60 anni, conducente di una seconda auto che si trovava dietro alla prima.

I soccorritori sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente. Tempestive le operazioni dei sanitari del 118, dei Vigili del fuoco e della polizia locale di Cesena, che è stata incaricata dei rilievi del caso che serviranno per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.

Per permettere ai soccorritori di effettuare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada, è stato disposto il blocco del traffico nel tratto interessata. Via Calcinaro è stata riaperta al traffico intorno alle 12, circa tre ore dopo il tragico evento, avvenuto alle 9.

Glauco Igor Prati, era il figlio del titolare di un forno pasticceria noto nella frazione di Capannaguzzo. La sua famiglia è conosciuta e ben voluta dalla comunità, si legge sul Corriere Cesenate. Il 20enne stava frequentando l’università e aveva frequentato le superiori all’istituto tecnico Geometri “Leonardo da Vinci” di Cesena.