Sciopero Ryanair domenica 17 luglio 2022: orari dei voli cancellati e garantiti Scioperano per quattro ore (dalle 14 alle 18) i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, ma anche quelli di Easyjet e di Volotea. Sono garantite le fasce orarie 7-10 e 18-21.

A cura di Biagio Chiariello

Domani, domenica 17 luglio, è in programma un nuovo sciopero dei voli Ryanair. Si fermano per quattro ore (dalle 14:00 alle 18:00) i piloti e gli assistenti di volo anche di Easyjet e Volotea. La protesta coinvolge anche Malta Air e Crewlink, controllate della compagnia low cost irlandese. Scioperano per quattro ore anche i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling.

Lo sciopero "è stato indetto per protestare soprattutto contro il pesante e cronico sotto organico in cui si trova ad operare l'Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico aereo”, spiega la Cisl. Una giornata di disagi che va a sommarsi a quelli già noti relativi ai tantissimi voli cancellati negli ultimi mesi.

Gli orari e i voli garantiti Ryanair per lo sciopero del 17 luglio

Gli aerei dovrebbero rimanere a terra quindi dalle 14 alle 18, ma sono garantiti i voli tra le 7-10 e 18-21, come si legge sul sito ufficiale dell'Enac

I motivi dello sciopero Ryanair

L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro la mancanza di iniziative concrete in direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’adeguamento dei salari.

“Nonostante la riduzione delle ore di sciopero da 24 a 4 imposta dalla Commissione di Garanzia per gli scioperi, piloti e assistenti di volo di queste compagnie porteranno avanti, nel rispetto delle regole, questa nuova azione di protesta visto il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui sono costretti a lavorare”, hanno dichiarato Uiltrasporti e Filt-Cgil.

Come ottenere il rimborso per ritardi o cancellazioni dei voli

I passeggeri hanno diritto a chiedere un rimborso per il volo cancellato, viene precisato sul sito dell’Enac. Le norme del regolamento comunitario 261/2004 si applicano però soltanto ai voli in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea oppure effettuati da compagnie europee. Sono esclusi i voli effettuati da una compagnia extra-Ue in partenza da fuori della Comunità europea e diretti in Europa.

Sui siti delle compagnie aeree è possibile trovare i form da compilare per accedere al rimborso. Qui EasyJet e Ryanair, due delle compagnie in sciopero domenica prossima, 17 luglio. Altrimenti è possibile compilare il modulo europeo di richiamo per i diritti dei passeggeri da consegnare alla compagnia con cui si vola.