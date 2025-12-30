Schianto in A26, morto autista bus. Oggi nuovo tamponamento tra cinque auto sulla stessa autostrada

Ancora un incidente sulla autostrada Genova–Gravellona Toce: ieri sera un grave scontro tra pullman, tir e auto ha causato un morto e 26 feriti; questa mattina un tamponamento tra cinque auto ra Ovada e Masone ha provocato un ferito lieve e code fino a 11 km, con soccorsi e deviazioni attive.

La situazione del traffico in A26

Nuovi disagi sulla A26 Genova–Gravellona Toce, dopo il grave incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 21, all’altezza del passo del Turchino in località Mele, e un tamponamento verificatosi questa mattina nello stesso tratto.

Ieri, il bilancio è stato drammatico: un morto e ventisei feriti. L’incidente ha coinvolto due camion, un pullman turistico e due autovetture rimaste schiacciate tra i mezzi pesanti. L’autista del pullman è deceduto sul colpo. Tra i feriti a bordo del mezzo turistico, quattro hanno riportato fratture agli arti superiori, quattro un trauma cranico, mentre gli altri sono stati valutati dai sanitari. Nelle due auto viaggiavano cinque persone: una ha subito un trauma toraco-addominale, le altre non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, coordinati dal direttore Paolo Frisoni, con due automediche, cinque ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova è stato riaperto dopo le 4, così come la stazione di Masone in entrata verso Genova.

Questa mattina, nello stesso tratto, si è verificato un nuovo tamponamento al km 21 tra Ovada e Masone, sempre in direzione Voltri, sulla carreggiata interessata da un restringimento dovuto a un cantiere. Coinvolte cinque auto, con un ferito lieve trasportato al pronto soccorso in codice verde dal 118 di Ovada. Sul posto anche la Polizia Stradale. L’incidente ha provocato code fino a 11 km; l’uscita consigliata per chi arriva da Gravellona Toce è Masone.

Tra i ricoverati per l’incidente di ieri, al San Martino figurano sei persone: un uomo di 52 anni e una donna di 58 anni, politraumatizzati con prognosi rispettivamente di 30 e 40 giorni; tre persone policontuse dimesse con prognosi di 7 giorni; e due pazienti in gestione ortopedica.

Nel momento in cui scriviamo il traffico sul tratto coinvolto defluisce lentamente su tutte le corsie disponibili. Alle autorità e ai soccorsi il compito di ricostruire le dinamiche di entrambi gli incidenti, mentre si raccomanda prudenza agli automobilisti e il rispetto delle deviazioni consigliate.