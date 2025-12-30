Attualità
Schianto in A26, morto autista bus. Oggi nuovo tamponamento tra cinque auto sulla stessa autostrada

Ancora un incidente sulla autostrada Genova–Gravellona Toce: ieri sera un grave scontro tra pullman, tir e auto ha causato un morto e 26 feriti; questa mattina un tamponamento tra cinque auto ra Ovada e Masone ha provocato un ferito lieve e code fino a 11 km, con soccorsi e deviazioni attive.
A cura di Biagio Chiariello
Nuovi disagi sulla A26 Genova–Gravellona Toce, dopo il grave incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 21, all’altezza del passo del Turchino in località Mele, e un tamponamento verificatosi questa mattina nello stesso tratto.

Ieri, il bilancio è stato drammatico: un morto e ventisei feriti. L’incidente ha coinvolto due camion, un pullman turistico e due autovetture rimaste schiacciate tra i mezzi pesanti. L’autista del pullman è deceduto sul colpo. Tra i feriti a bordo del mezzo turistico, quattro hanno riportato fratture agli arti superiori, quattro un trauma cranico, mentre gli altri sono stati valutati dai sanitari. Nelle due auto viaggiavano cinque persone: una ha subito un trauma toraco-addominale, le altre non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, coordinati dal direttore Paolo Frisoni, con due automediche, cinque ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova è stato riaperto dopo le 4, così come la stazione di Masone in entrata verso Genova.

Questa mattina, nello stesso tratto, si è verificato un nuovo tamponamento al km 21 tra Ovada e Masone, sempre in direzione Voltri, sulla carreggiata interessata da un restringimento dovuto a un cantiere. Coinvolte cinque auto, con un ferito lieve trasportato al pronto soccorso in codice verde dal 118 di Ovada. Sul posto anche la Polizia Stradale. L’incidente ha provocato code fino a 11 km; l’uscita consigliata per chi arriva da Gravellona Toce è Masone.

Tra i ricoverati per l’incidente di ieri, al San Martino figurano sei persone: un uomo di 52 anni e una donna di 58 anni, politraumatizzati con prognosi rispettivamente di 30 e 40 giorni; tre persone policontuse dimesse con prognosi di 7 giorni; e due pazienti in gestione ortopedica.

Nel momento in cui scriviamo il traffico sul tratto coinvolto defluisce lentamente su tutte le corsie disponibili. Alle autorità e ai soccorsi il compito di ricostruire le dinamiche di entrambi gli incidenti, mentre si raccomanda prudenza agli automobilisti e il rispetto delle deviazioni consigliate.

