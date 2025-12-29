Maxi incidente sulla A26 a Genova tra un bus, un camion e 3 vetture: un morto e 20 feriti

Un autobus, un camion e tre auto sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A26 all’altezza di Mele (Genova). Il conducente di uno dei mezzi coinvolti sarebbe deceduto sul colpo, mentre altre 20 persone sono rimaste ferite.

È di un morto e circa venti feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di questa sera, lunedì 29 dicembre, sull'autostrada A26, all'altezza di Mele (Genova). Nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion, un pullman e tre auto. Sarebbe deceduto l'autista di uno dei due mezzi pesanti, ma non è chiaro se si tratta del conducente del bus o del camion.

Secondo una prma ricostruzione dei fatti, il camion sarebbe stato urtato dal bus e nell'impatto sarebbero poi state coinvolte le automobili. Circa 20 persone sono rimaste ferite e alcune sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute due automediche del 118 e quattro ambulanze di Croce Rossa di Masone, Croce Verde Praese, Croce Rossa di Campo Ligure e Croce Rossa di Rossiglione, insieme ai vigili del fuoco di Multedo e Ovada e alla polizia stradale.

Il traffico è bloccato al chilometro 9 e l'autostrada è stata chiusa all'altezza di Masone. Tantissimi i disagi per gli automobilisti, seguiti però dal personale di Autostrade. "Alle ore 22:15 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona per via di un incidente che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e tre autovetture" fa sapere Autostrade, che specifica anche che sono stati registrati 2 km di coda.

"Agli automobilisti in transito diretti verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire su A7 Serravalle-Genova verso Genova".