Lourdes, autista di un bus di pellegrini italiani muore schiacciato dal suo mezzo durante una riparazione

L’autista si chiamava Federico Prato, aveva 55 anni ed era originario di Busalla: è morto dopo una riparazione del bus durante un pellegrinaggio a Lourdes.

Federico Prato, autista di Busalla di 55 anni che viveva da tempo a Isola del Cantone, in provincia di Genova, è morto due giorni fa dopo essere stato investito dal proprio autobus mentre era in viaggio insieme a un gruppo di pellegrini a Lourdes. L'incidente si è verificato domenica sera, intorno alle 21, in Avenue Monseigneur Rodhain nella cittadina dei Pienei. Stando alle prime ricostruzioni, riportate dai quotidiani locali, durante il rientro verso Genova il mezzo pesante ha avuto alcuni problemi legati alla batteria.

Per questa ragione l'autista ha deciso di parcheggiare vicino a un collega per chiedere aiuto e provare a effettuare una riparazione: i due sono riusciti a risolvere i problemi del bus. Una volta completate le operazioni, l'autista è sceso dal veicolo per ringraziare il collega: è stato a quel punto che il pullman si sarebbe mosso, travolgendolo e uccidendolo sul colpo.

Secondo quanto riportato dalle cronache francesi il bus era parcheggiato su un pendio quando ha iniziato a spostarsi. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le testate transalpine riferiscono inoltre che il pullman dei pellegrini ha terminato la propria corsa contro il portale di una casa, finendo nel giardino dell’abitazione. "Abbiamo sentito un forte botto e l’autobus è finito nel nostro giardino", ha raccontato una residente della zona.

Su quanto sia accaduto restano però ancora diversi punti da chiarire. È stata aperta un'inchiesta per accertare le circostanze esatte della tragedia e capire perché l’autobus abbia iniziato a muoversi nonostante, secondo le prime informazioni, il freno a mano dovesse essere stato inserito. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile problema tecnico, un guasto al sistema di frenata oppure un errore umano.

Federico Prato lavorava per un’azienda di Busalla ed era conosciuto, raccontano i colleghi, come un uomo mite, serio nel lavoro e molto legato agli animali.