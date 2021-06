Ha cercato di salvare un anziano che sta annegando, ma è stato colto da un malore ed è morto. E anche l’uomo salvato, portato fuori dal mare in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. Doppia tragedia questa sera nella spiaggia di Foxi ‘e Sali, a Pula, nel Sud Sardegna: le vittime, dalle prime informazioni, sono un 87enne – annegato – e il suo soccorritore, 72enne – forse a causa dello sforzo e della fatica. Si tratterebbe di persone che vivono entrambe nella zona, in provincia di Cagliari.

Sul posto i soccorritori del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare le due persone, inutilmente. Sono stati momenti concitati con diverse persone che hanno assistito alle disperate operazioni di soccorso. Gli accertamenti sulla doppia tragedia saranno svolti dai carabinieri e dai militari della Guardia costiera.

Sempre in Sardegna è morto un altro bagnante, dopo aver salvato la figlia e altre due ragazzine.