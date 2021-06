in foto: Immagine da Facebook.

Tragedia in Sardegna, dove quella che doveva essere una giornata all'insegna del divertimento si è trasformata in dramma per una famiglia di Villamar. Un uomo di 60 anni, Fernando Porcu, è morto dopo aver salvato la figlia di 13 anni e due amiche che stavano per affogare in mare. È successo oggi pomeriggio intorno alle 14:30 a Marina di Arbus, nel Medio Campidano, in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, nella parte sud occidentale dell'Isola. Come riporta la stampa locale, stando alle prime testimonianze raccolte tra i bagnanti, che hanno assistito alla scena e che lo hanno definito un eroe, l'uomo non ha esitato a tuffarsi tra le onde dopo aver visto le tre giovani in difficoltà, ma poi, forse per la fatica di averle trascinate a riva, ha avuto un malore, si è accasciato sulla spiaggia di Gutturu de Flumin e ha perso i sensi. È infine deceduto per arresto cardiaco nonostante diversi tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'elisoccorso. Purtroppo il suo cuore non ha retto e per lui non c'è stato nulla da fare.

L'elicottero ha, invece, trasportato la figlia adolescente della vittima, che aveva inalato e ingerito acqua: la tredicenne sarà curata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari ma le sue condizioni non sono gravi. Le due amiche invece, secondo le prime informazioni raccolte, stanno bene. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Contattato da Casteddu Online, il sindaco conferma l’identità della vittima: "Era un nostro valido operaio comunale, l’unico che abbiamo attualmente in paese. La sua morte è per noi un grande dispiacere, ha cercato di salvare delle vite, compiendo un gesto eroico. Siamo sconvolti", ha aggiunto il primo cittadino.