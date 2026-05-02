Perde il controllo del motorino mentre guida, cade e muore sul colpo: Custonaci piange il 17enne Simone

Il 17enne Simone è morto dopo essere caduto dal motorino sulla Provinciale 18 a Custonaci (Trapani). Il giovane è morto sul colpo e purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio.

Ha perso il controllo della vespa che stava guidando lungo la Provinciale 18, nei pressi del cimitero comunale di Custonaci (Trapani), ed è morto sul colpo a soli 17 anni. Simone stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il ragazzo, residente nel Trapanese, avrebbe perso il controllo della Vespa cadendo sulla strada.

Le cause dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità intervenute sul posto, ma il ragazzo avrebbe riportato un trauma alla testa risultato poi fatale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 17enne, per il quale purtroppo non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e le esequie saranno celebrate lunedì 4 maggio nel santuario Maria Santissima di Custonaci.

Il Comune Trapanese ha espresso il proprio dolore tramite un messaggio social, dedicando un pensiero alla famiglia del 17enne. "L’Amministrazione comunale, in questo momento di profonda tristezza, si stringe attorno alla famiglia per l’immane tragedia che stamattina ha scosso la nostra Comunità. Ai parenti e agli amici di Simone le nostre più sentite condoglianze".

L'incidente è avvenuto dopo il sinistro di Campofelice di Roccella, dove ha perso la vita il 39enne Davide Bellina. Il motociclista, originario di Ferrarello di Blufi, si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni. La vittima lavorava dal 2020 come anestesista all'ospedale Giglio di Cefalù, dove questa notte i colleghi hanno cercato di salvarlo senza però riuscirci.

Sempre in Sicilia, a Cefalù, la comunità è in apprensione per un bimbo di 5 anni investito nel tardo pomeriggio di venerdì 1 maggio sul lungomare da un furgone. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo: le sue condizioni sono critiche ma stabili. Da parte dei medici c’è cauto ottimismo, dagli accertamenti non sono emerse lesioni interne gravi.