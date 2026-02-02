Ragazza di 12 anni precipita dal quarto piano di un palazzo a Bologna: muore dopo tre giorni in ospedale

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quarto piano a Bologna mentre era in casa con i genitori: è morta dopo tre giorni di ricovero in ospedale.

Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano a Bologna. L'accaduto è successo venerdì, il decesso purtroppo nella giornata di oggi lunedì 2 febbraio dopo tre giorni di ospedale. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Al momento si sa che la 12enne, affetta da fragilità, si trovava in un appartamento al quarto piano, di una palazzina alla periferia di Bologna. La giovane era in casa con i genitori. Poi la tragedia: è precipitata, è stata subito soccorsa ma purtroppo le sue condizioni erano già gravissime.

La polizia che è intervenuta sul posto. Dalle prime indagini, per gli investigatori si tratterebbe di un tragico incidente. Dopo la caduta la dodicenne era stata accompagnata d'urgenza in ospedale: qui purtroppo è morta dopo tre giorni. Si procederà con tutte le verifiche che richiede una simile tragedia.