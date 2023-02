Quante tasse si pagano sui 371 milioni vinti al SuperEnalotto: il calcolo della trattenuta fiscale Con il 6 centrato ieri al SuperEnalotto, ognuno dei 90 vincitori intascherà più di 4 milioni di euro a testa dei 371 del jackpot. Ma la cifra effettiva sarà molto più bassa, al netto delle tasse.

A cura di Chiara Ammendola

Con l’estrazione di ieri sera, giovedì 16 febbraio, del SuperEnalotto sono stati vinti 371 milioni di euro. Dopo quasi due anni è stato infatti centrato il 6 che ha portato alla vincita record ben 90 persone.

Il jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto verrà così diviso tra i fortunati vincitori che hanno acquistato una scheda da 5 euro attraverso la bacheca dei sistemi: le 90 persone vincitrici intascheranno circa 4 milioni a testa (4.123.704,71 euro per essere precisi). Non si tratta però della cifra effettiva visto che sarà applicata una trattenuta fiscale da parte dello Stato che farà scendere notevolmente la vincita. A partire da marzo 2020 la trattenuta fiscale per le vincite al Superenalotto di importo superiore a 500 euro è salita al 20%.

Le tasse sui premi al SuperEnalotto: quanti soldi andranno ai vincitori e quanti allo Stato

A incassare la tassa sulle vincite è Sisal, il concessionario della lotteria, che applica automaticamente le trattenute fiscali sui premi. I vincitori ricevono il premio al netto delle imposte con un documento che certifica la soddisfazione di tali oneri fiscali, che potranno poi presentare come prova di pagamento all’Agenzia delle Entrate. Quando il concessionario del gioco versa i premi, i vincitori ricevono la somma, al netto della trattenuta fiscale.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi giovedì 16 febbraio 2023, numeri vincenti e quote

A partire dall'1 marzo 2020, il fisco applica una tassazione del 20% su tutti i premi del SuperEnalotto superiori a 500 €. Quelli che valgono meno di 500 € sono invece esentasse invece. Dunque in questo caso, con un premio di 4.123.704,71 euro, il vincitore andrebbe a ricevere più di 800mila euro in meno. Nel dettaglio della cifra vinta, sono tassabili 4.123.204,71 e quindi la trattenuta fiscale è di 824.640,942 euro. Il premio finale al netto delle tasse per i 90 vincitori sarà di circa 3.298.563,20.

Come incassare le vincite al SuperEnalotto

Per quanto riguarda invece le modalità di riscossione delle vincite, queste sono indicate sul sito ufficiale del SuperEnalotto che specifica come queste cambino a seconda della cifra. Quatto le categorie, la prima è quella delle vincite fino a 520 €, poi di quelle oltre 520 € e fino a 5.200 €, quelle oltre 5.200 € e fino a 52.000 € e infine le vincite oltre 52.000 €.

In quest'ultimo caso, se la giocata al SuperEnalotto è stata fatta online, è necessario presentare la stampa del Dettaglio Giocata vincente (riportante il codice univoco della giocata ed il codice di identificazione del conto di gioco), un documento di identità valido ed il tuo Codice Fiscale, presso gli Ufficio Premi di Sisal di Roma o di Milano.

La ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it. Infine se l'importo della vincita è inferiore a 1.000.000,00 euro il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta, se le vincite sono superiori a 1.000.000,00 euro, il Concessionario provvede entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Tutti i dettagli sul sito ufficiale.