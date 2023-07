Previsioni traffico autostrade 28, 29 e 30 luglio: le giornate da bollino rosso e giallo Il weekend del 28, 29 e 30 luglio coincide col fine settimana in cui per molti iniziano le vacanze estive e per altri finiscono e cosi esodo e contro esodo si incroceranno creando giorni da bollino rosso per chi deve spostarsi in auto.

A cura di Antonio Palma

Con l’arrivo dell’ultimo weekend di luglio, si intensifica il traffico su strade e autostrade italiane e iniziano ad esserci le prime code importanti sui tratti sia verso le località turistiche che in uscita da queste e verso le città. Il weekend del 28, 29 e 30 luglio infatti coincide col fine settimana in cui per molti iniziano le vacanze estive e per altri finiscono e cosi esodo e contro esodo si incroceranno creando giorni da bollino rosso per chi deve spostarsi in auto. Per questo è sempre bene viaggiare informati ad esempio consultando il sito di Autostrade e i percorsi alternativi.

Previsioni traffico venerdì 28 giugno: bollino rosso e giallo per l’esodo estivo

Che si tratti di un weekend intenso per il traffico estivo lo dimostra il fatto che già a partire da venerdì 28 luglio è giornata da bollino rosso e giallo sia sulle strade verso le località turistiche sia su quelle verso le grandi città. Nel dettaglio, secondo le previsioni traffico per l’estate 2023 di Autostrada per l’Italia, è bollino giallo al mattino per l’esodo estivo verso il mare con situazione destinata a peggiorare nel pomeriggio quando è previsto bollino rosso. Bollino giallo invece sia al mattino che al pomeriggio per il rientro.

Traffico sabato 29 luglio: code da bollino rosso sulle strade verso le località turistiche

Per sabato 29 luglio intera giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane sulle direttrici verso sud e in uscita dalle grandi città. È il giorno in cui sono attesi i maggiori spostamenti verso il mare di questo weekend anche se sabato è valutato anche come giornata da bollino giallo anche per chi rientra.

Previsioni traffico domenica 30 luglio: bollino rosso anche per il rientro

Per il giorno festivo di domenica 30 luglio, previsto traffico intenso anche al rientro, in particolare al pomeriggio con bollino rosso per i tratti verso le grandi città. Bollino rosso al mattino anche per le code verso il mare ma le previsioni indicano un miglioramento nel corso del giorno.

Il calendario dei bollini rossi e gialli di luglio 2023

A che ora partire per evitare il traffico: i consigli

Per evitare il traffico intenso il consiglio è di non mettersi in viaggio negli orari dove è prevista circolazione da bollino rosso e preferire, se possibile, mettersi in viaggio nelle ore serali. Ad ogni modo per favorire gli spostamenti nei weekend estivi, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sia nei festivi sia nella giornata di sabato sia al venerdì pomeriggio in ragione dei volumi di traffico crescenti. Nel dettaglio, il venerdì divieto ai mezzi pesanti dalle 16 alle 22, il sabato dalle 8 alle 16 e la domenica dalle 7 alle 22.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

In generale è bene viaggiare informati ad esempio consultando il sito di autostrade e i percorsi alternativi. Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, infatti basta monitorate in tempo reale il sito di Autostrade per l’Italia ma anche ascoltare Isoradio che informa gli ascoltatori con notizie di infomobilità.