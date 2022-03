Previsioni meteo, torna la pioggia al Nord: ecco quando e dove Ancora siccità al Nord ma con la fine di marzo ci potrebbe essere un ribaltone con l’arrivo di perturbazioni da ovest con un carico di pioggia: le previsioni meteo del weekend e della prossima settimana.

A cura di Susanna Picone

Siamo arrivati a oltre 100 giorni di siccità al Nord – lunedì si raggiungerà quota 110 giorni senza piogge significative – ma presto le cose potrebbero cambiare. Il weekend che sta per iniziare, stando alle previsioni meteo, sarà molto simile agli ultimi due fine settimana di marzo, ma verso la fine del mese ci potrebbe essere un vero ribaltone con la riapertura della porta atlantica e l'arrivo di perturbazioni da ovest con un carico di pioggia. Ma andiamo in ordine. Questo weekend è atteso solo qualche piovasco al Sud e su parte del Centro. Per quanto riguarda le temperature, dai 25 gradi degli ultimi giorni caleremo leggermente, ma saremo sempre intorno ai 20 gradi.

Previsioni Meteo, prevista pioggia al Nord

La pioggia potrebbe tornare in Italia alla fine del mese secondo gli ultimi modelli meteorologici. Da mercoledì 30 marzo e fino al primo aprile potremmo avere 2-3 giorni di pioggia consecutivi e anche il ritorno della neve in montagna a 1.500 metri.

Ancora siccità al Nord

Su gran parte dell’Europa persiste il super anticiclone di origine nordica: la siccità ha fatto registrare il -92% di piogge sul Bacino del Po a marzo, minima portata dal 1972 in alcune sezioni padane, altri dati complicati riguardano il fiume Adige e la rete idrografica della Toscana e delle Marche. In Umbria si calcola una riduzione delle piogge del 70% nella stagione appena conclusa, mentre il livello del lago di Bracciano nel Lazio scende come quello di tutti i laghi del Nord.

Le previsioni meteo del weekend per Nord, Centro e Sud

Oggi, venerdì 25 marzo, sarà una giornata soleggiata al Nord secondo gli esperti de ilmeteo.it, al Centro invece avremo più nubi in Sardegna e poi Toscana. Bel tempo al Sud salvo velature verso la Sicilia. Le cose non cambieranno nel corso della giornata di sabato: al Nord ancora soleggiato salvo velature in Liguria, al Centro inizialmente velato poi più nuvoloso, rari piovaschi in Sardegna. Nubi in graduale aumento al Sud-Italia. Nella giornata di domenica qualche pioggia invece arriverà al Sud. Piogge che, appunto, dovrebbero arrivare a metà della prossima settimana anche al Nord.