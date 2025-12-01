Previsioni meteo della settimana: dicembre inizia con maltempo e temporali ma il freddo si attenua

Le previsioni meteo della prima settimana di dicembre indicano l’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia che sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche prima al nord e poi al centro sud con temporali e tempo molto incerto fino al ponte dell’Immacolata.

Una nuova settimana all'insegna del maltempo per l'Italia. Piogge e temporali, localmente anche intensi, interesseranno prima il Nord e poi anche il Centro Sud. Secondo le previsioni meteo della settimana dal primo al 7 dicembre fornite dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, i primi sette giorni del mese saranno interessati da un'area di bassa pressione che si sposterà verso l'Italia portando tempo altamente instabile e nuvolosità diffusa, in particolare al Nord, sul Tirreno centrosettentrionale e sulle zone ioniche.

Si tratta di condizioni che infatti saranno responsabili di piogge superiori alla media sulle regioni nord-occidentali ma anche su Puglia, Isole maggiori, e settori ionici di Basilicata e Calabria. Al contrario le temperature saliranno su quasi tutta la Penisola attestandosi su valori termici generalmente oltre la media del periodo, specie sulle aree peninsulari.

Meteo, inizio settimana con un nuova perturbazione al nord

L'inizio di settimana sarà caratterizzato dall'arrivo di una nuova perturbazione che sta già interessando le regioni settentrionali portando piogge sparse tra Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana già oggi lunedì 1 dicembre. Il maltempo si sposterà poi rapidamente anche al centro e infine al sud dove martedì 2 dicembre avremo cielo nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali sulla Campania, sulla Calabria tirrenica, sul Molise e sulla Puglia garganica. Condizioni meteorologiche destinate a perdurare anche nella giornata di mercoledì 3 dicembre quando l'arrivo di un vortice ciclonico porterà piogge intense sulle regioni nord-occidentali, sulla Campania e sulla Basilicata.

Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre: vortice ciclonico al sud

Il vortice si sposterà verso Sud Giovedì 4 dicembre interessando dal pomeriggio Puglia, Calabria e Basilicata ionica con fenomeni anche intensi ma il tempo rimarrà nuvoloso con piogge sparse anche sulle regioni centrosettentrionali come Piemonte, Valle d'Aosta Toscana. Anche venerdì 5 dicembre il maltempo la farà da padrone al sud con abbondanti e rovesci su Basilicata e Puglia, in estensione a Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna meridionale. Tempo più asciutto invece al centro nord dove avremo molte nubi ma piogge più isolate.

Previsioni meteo nel weekend: Ponte dell'Immacolata con una nuova perturbazione in arrivo

Tempo ancora incerto anche per il weekend del 6 e 7 dicembre e il ponte dell'Immacolata dell'8 dicembre. Mentre al nord nella prima parte del fine settimana il tempo tenderà a migliorare leggermente, al sud ancora rovesci e temporali in diversi settori. Il tempo però tenderà nuovamente a peggiorare anche sulle regioni settentrionali proprio tra il 7 e l'8 dicembre a causa dell'arrivo di una nuova forte perturbazione dal nord Europa.