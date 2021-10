Previsioni meteo 23 ottobre: ciclone mediterraneo a Centro-Sud, rischio temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna Che tempo farà oggi venerdì 22 ottobre in Italia: la perturbazione si concentrerà sulle regioni centro-meridionali, occhi puntati su Isole maggiori e la Calabria, dove il ciclone mediterraneo inizierà a far sentire i suoi effetti; la situazione sarà decisamente migliore a Nord. Allerta meteo gialla su Abruzzo, Puglia e Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi 23 ottobre lasciano intendere come la perturbazione che già da ieri sta interessando le nostre regioni centro-meridionali nel weekend dovrebbe spostarsi verso il Sud e sarà seguita da un flusso di correnti nordorientali nei bassi strati, in scorrimento lungo il bordo inferiore di un anticiclone in fase di espansione dall'Europa sudoccidentale. Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it nella giornata odierna saranno soprattutto le regioni del Centro a dover ancora fare i conti con la perturbazione: il maltempo si concentrerà soprattutto su Marche, Umbria e Molise, tuttavia qualche pioggia potrebbe interessare pure la Romagna e il comparto appenninico tosco-emiliano. Sereno sul resto del Nord, mentre tra il pomeriggio e la serata tra le due Isole Maggiori si approfondirà un ciclone mediterraneo che comincerà a disturbare il tempo soprattutto sulla Sardegna meridionale e sui settori più occidentali della Sicilia.

Per la giornata di domani, sabato 23 ottobre 2021, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico in alcuni settori di Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Bel tempo a Nord-ovest, rovesci sull'Emilia Romagna

Le previsioni dell’Aeronautica militare indicano al mattino nuvoloso con deboli rovesci su zone costiere adriatiche e su Emilia Romagna, in miglioramento dal pomeriggio. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del Nord Italia, al primo mattino formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti.

Nuvoloso a Centro, temporali in Sardegna

In mattinata cielo molto nuvoloso sul settore orientale della Sardegna con deboli precipitazioni sparse, anche temporale sulle regioni adriatiche; graduale miglioramento sulle regioni tirreniche ed Umbria, in estensione anche alle Marche, mentre temporali tenderanno a coinvolgere la Sardegna orientale e meridionale.

Forte maltempo a Sud, specialmente su Calabria e Sicilia

Cielo coperto on addensamenti maggiori accompagnati da deboli rovesci temporaleschi sparsi su Molise, Puglia centrosettentrionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia centrosettentrionale;

la tendenza sarà ad una attenuazione dei fenomeni nella sera, eccezion fatta per basso Salento, Calabria ionica e nord Sicilia, dove invece è atteso un ulteriore peggioramento con precipitazioni che saranno più frequenti e diffuse.