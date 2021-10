Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani 23 ottobre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per tre regioni per la giornata di domani, sabato 23 ottobre 2021. Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, valutando una allerta gialla per temporali e per rischio idrogeologico in alcuni settori di Abruzzo, Puglia e Sicilia.

A cura di Antonio Palma

La fase di instabilità con relativo maltempo ancora non lascia l’Italia e anche per domani, sabato 23 ottobre, è allerta meteo su tre regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso per sabato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla di ordinari criticità che interessa alcuni settori di Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo gialla sabato per temporali in 3 regioni

Come spiega il nuovo bollettino di criticità pubblicato oggi dal Dipartimento della Protezione Civile con le allerte meteorologiche e idrogeologiche, per la giornata di sabato sono attesi temporali anche intensi su una buona parte dell’Abruzzo, sulla parte più meridionale della Puglia salentina e sulla Sicilia occidentale. Sui settori abruzzesi attesi temporali intensi nel corso della mattinata ma poi in attenuazione, mentre al sud i rovesci temporaleschi peggioreranno col passare delle ore con fenomeni via via più frequenti. In questi settori dunque è stata valutata per domani una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. I fenomeni temporaleschi e i rovesci di pioggia, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare inoltre delle criticità idrogeologiche e quindi è stata valutata una allerta gialla per rischio idrogeologico per i medesimi settori.

Allerta meteo gialla domani 23 ottobre: l'elenco delle regioni

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria