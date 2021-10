Meteo weekend, maltempo in arrivo: uragano mediterraneo sull’Italia, rischio alluvioni in Sicilia e Calabria Le previsioni meteo del weekend 23-24 ottobre lasciano intendere che sull’Italia ci sarà un intenso peggioramento, specialmente nella giornata di domenica, per una nuova perturbazione, a partire dalle Isole e dalla Calabria, dove sono attesi anche nubifragi. Temperature massime in calo anche a Nord e sulle regioni adriatiche. E dalla prossima settimana sarà in agguato ‘medicane’ (uragano mediterraneo).

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo per il weekend 23-25 ottobre mostrano che il maltempo tornerà su tutta Italia, con il rischio di fenomeni estremi soprattutto al Centro e al Sud. La causa è il passaggio della perturbazione già attiva sull'Italia, mentre ne arriverà un'altra associata a una circolazione ciclonica. Ciò determinerà un importante peggioramento nel corso della giornata di domenica a partire dalle Isole maggiori e dalla Calabria, dove è concreto il rischio alluvioni e nubifragi. Proprio tra il 24 e l'inizio l'inizio della prossima settimana ci sarà il rischio di un ‘medicane' (cioè un uragano mediterraneo) che, spiega ilMeteo.it, "potrebbe sconvolgere in particolare gli estremi settori meridionali del nostro Paese.

Per quanto riguarda le temperature, il clima resterà abbastanza mite almeno fino a domani, con valori anche di 4-5 gradi sopra la norma del periodo, mentre da domenica è atteso un calo termico a partire dalle regioni settentrionali e adriatiche.

Previsioni meteo sabato 23 ottobre, caldo anomalo e possibili piogge

Le previsioni meteo per domani 23 ottobre indicano tempo soleggiato al Nord e sull’alta Toscana, salvo la presenza di nuvolosità locali nebbie al mattino sulla Val padana, sull’alto Adriatico e in Romagna. Qualche nube sulle restanti regioni, a tratti intense: nel corso della giornata possibilità di precipitazioni, brevi rovesci o isolati temporali su regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Sardegna meridionale, Appennino calabro-lucano e Salento. Temperature ben oltre la norma: massime tra 20 e 25 gradi al Centro-Sud e sulle Isole, ma su Calabria e Sicilia non si escludono picchi anche superiori.

Meteo domenica 24 ottobre, rischio nubifragi in Calabria e Sicilia

Per la giornata di domani 24 ottobre è previsto un tempo stabile al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio, con nubi basse in diradamento nel corso della giornata sulla val padana centro-occidentale. Nuvolosità variabile sul resto dello Stivale, più densa e compatta al Sud. Nel corso della giornata formazione di temporali su est e sud della Sardegna, Sicilia e Calabria. A fine giornata intensificazione dei fenomeni nel settore del basso Ionio. Temperature massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche: punte di 23-25 gradi su regioni tirreniche, Calabria e Isole.