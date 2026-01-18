Perde una valigia dal portapacchi, si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto: dramma sull’A19

L’incidente mortale in direzione Catania dell’autostrada A19: un uomo era sceso dalla sua auto per recuperare una valigia che era finita in strada ed è stato investito e ucciso da un’altra vettura.

Drammatico incidente oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Resuttano (Caltanissetta). Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente mortale è avvenuto dopo che la vittima si era fermata in autostrada per recuperare una valigia caduta dal portapacchi della sua vettura.

L’uomo stava viaggiando in direzione Catania quando si sarebbe accorto che uno dei bagagli che aveva sul portapacchi era caduto in strada. Così si sarebbe fermato e sarebbe sceso dall’auto per recuperare la valigia, ma in quel momento è stato falciato da un altro automobilista.

È stato lo stesso investitore a chiamare subito i soccorsi dopo essersi accorto di aver investito una persona. Ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’impatto, violento, gli è stato fatale. La vittima si chiamava Mahmoude Othmane, aveva 60 anni ed era di nazionalità tunisina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso e si sono fermate lunghe code dopo l’incidente. Secondo quanto rende noto Anas – sul posto ci sono squadre per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile – il traffico nel tratto è bloccato ed è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria a Tramonzelli con rientro a Resuttano.