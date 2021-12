Meteo, tre ondate di freddo sull’Italia: dove nevicherà L’Italia subirà tre ondate di freddo tra natale e Capodanno, amplificate da venti gelidi, che saranno responsabili anche di nevicate a bassa quota in alcune regioni.

A cura di Antonio Palma

A causa di gelide correnti di origine polare, nei prossimi giorni l’Italia subirà tre ondate di freddo, spesso amplificate da venti intensi che aumenteranno la sensazione di gelo, che saranno responsabili anche di nevicate a bassa quota in alcune regioni. Secondo le previsioni meteo sul lungo periodo, la morsa del freddo potrebbe interessare l’Italia anche oltre Natale e fino a fine anno anche se con una pausa nel mezzo. La prima ondata di freddo la stiamo già vivendo nel corso di questo weekend ed è destinata ad andare avanti anche per l’inizio della prossima settimana. Il freddo interesserà in particolare Abruzzo, Molise e le regioni del sud con nevicate fino 300-500 metri proprio sui rilievi del centrosud mentre al nord abbiamo gelate diffuse. Nevicate anche sul Nord della Sicilia tra i 300 e i 600 metri.

La seconda ondata di freddo a metà settimana, tra il 21 e il 23 quando sulla Penisola arriveranno nuove correnti gelide dai Balcani trascinate da venti di tramontana. Il freddo in questo caso interesserà le regioni adriatiche e quelle del nord. Anche in questo caso ad acuire la sensazione di freddo saranno i venti intensi ma in questo caso le probabilità di nevicate saranno più base visto che il tempo sarà prevalentemente asciutto. Da giovedì 23 però a causa di correnti più umide ci sarà un generale rialzo delle temperature e ma anche maltempo più diffuso in particolare sulle regioni tirreniche. Un peggioramento che si trascinerà fino al periodo natalizio e investirà via via tutta l'Italia.

A Santo Stefano le piogge interesseranno soprattutto le regioni tirreniche e la Sardegna. La neve non mancherà ma solo a quote molto alte e limitata all'Arco Alpino dai 1000-1200 metri in su. Una nuova ondata di freddo è attesa invece tra Natale e Capodanno, nei giorni a cavallo tra il 27 e il 31 dicembre. Le previsioni meteo sul lungo periodo non possono essere accurate ma tra il 26 e il 27 dicembre si potrebbero registrare nuove nevicate a bassa quota.