Messina, padre e figlio muoiono a poche ore di distanza: Librizzi è sotto choc Un’incredibile tragedia ha colpito una famiglia di Librizzi. Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono morti nel giro di poche ore, in due ospedali diversi.

È una tragedia che ha lasciato sotto choc l'intero paese di Librizzi, in provincia di Messina: Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono morti nel giro di poche ore. Entrambi erano molto conosciuti perché impegnati in politica a livello locale. Bandiere a mezz’asta nel centro collinare, dove per oggi 15 dicembre il primo cittadino Renato Di Blasi ha proclamato il lutto.

Prima è toccato a Tindaro, ricoverato da diverse settimane all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, che si è spento nella mattinata di lunedì, poi il figlio, Antonio, colpito da un malore, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Patti ma in serata non ce l’ha fatta.

Come detto, Antonio Balletta era consigliere comunale e ricopriva la carica di vicepresidente, molto vicino al presidente della Regione Nello Musumeci e rappresentante di "Diventerà Bellissima", tanto che lo stesso governatore lo ha voluto ricordato sui social. "Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il Suo ricordo e pregheremo per la Sua anima".

“Interpretando i sentimenti di tutta la Comunità, l’Amministrazione, il Consiglio Comunale ed il personale dell’Ente, annunciando la proclamazione del Lutto Cittadino per la giornata di domani 15 dicembre 2021, Librizzi si unisce alla Famiglia nel dolore per la drammatica dipartita di Tindaro ed Antonio Balletta” il post nella pagina ufficiale del Comune montano. “Quella di ieri è stata una tragedia per la nostra comunità, in poche ore due vite sono cessate, Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono volati in cielo insieme. Tindaro era un pilastro per la nostra comunità ed è stato anche un amministratore del nostro Comune. Antonio era consigliere in carica e per questo domani, 15 dicembre, sarà lutto cittadino in concomitanza con i funerali che si svolgeranno a Librizzi” così il primo cittadino nell’ordinanza disposta oggi pomeriggio.