“Mancia per ferie e tette delle ragazze”, alla cassa del bar a Padova spunta scritta sessista

“Le ragazze scherzano con i clienti abituali e così per ridere hanno scritto questo biglietto” sostiene il titolare del bar che assicura: “Se dà fastidio tolgo tutto”.

"È solo uno scherzo, per ridere coi clienti", così si giustifica il titolare del bar pasticceria Nova di Padova dopo che alcuni clienti hanno fotografato uno strano messaggio sessista comparso alla cassa del locale e che recita" Mancia per le ferie e le tette delle ragazze. Grazie. Lo staff".

Come ricostruisce il Corriere del Veneto, la scritta è comparsa sopra un bigliettino poi attaccato a un bicchiere di cartone da bar posto davanti alle casse e ben visibile a chi deve pagare dopo la consumazione nel locale. Un chiaro invito a donare la mancia alle bariste ma con termini decisamente dal sapore sessista.

Un semplice modo per ridere della richiesta, invece, secondo il titolare del locale, un giovane di origine cinese che ha rilevato la gestione dello storico bar pasticceria padovano all'inizio di quest'anno con la formula della comproprietà con la vecchia gestione.

Secondo il gestore, sarebbero state proprio le ragazze sue dipendenti a scrivere quel biglietto e a ideare la trovata di affiggerlo sul bicchierino delle mance trovandola una frase scherzosa con cui attirare l'attenzione degli avventori del locale. "Le ragazze scherzano con i clienti abituali e così per ridere hanno scritto questo biglietto. L’hanno esposto loro" ha sostenuto il comproprietario del bar.

"So che dall’esterno è difficile capirlo, però non ci sono cattive intenzioni" tiene a sottolineare il gestore che però si dice pronto a fare un passo indietro e a togliere quella scritta. "Se dà fastidio tolgo tutto, io le donne le rispetto. Staremo più attenti" ha assicurato.