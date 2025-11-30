Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre: le regioni a rischio

Una nuova perturbazione sull’Italia porterà un deciso e repentino peggioramento del tempo, prima sulle regioni di nord ovest e poi al centro. Per la giornata di domani, lunedì 1 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni.
A cura di Antonio Palma
Prima parte del mese di dicembre all'insegna del maltempo per l'Italia a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che nelle prossime ore porterà temporali intensi sulle regioni nord-occidentali prima di spostarsi verso il resto del nord e il centro. Per la giornata di domani, lunedì 1 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni: Emilia Romagna, Lazio e Toscana.

Allerta meteo gialla domani 1 dicembre: le regioni a rischio

Come avverte una nota della Protezione civile, già da questa sera il tempo subirà un consistente peggioramento sulle regioni di nord-ovest a causa dell'irruzione di una perturbazione di origine atlantica chi interesserà principalmente Liguria ed alta Toscana dove si registreranno rovesci e temporali. Nella giornata di domani poi il maltempo si estenderà su gran parte del centro nord e interessando in particolare le regioni tirreniche. Il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche valutando per domani lunedì primo dicembre una allerta meteo gialla per temporali sulle zone occidentali di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani:

Meteo, le previsioni per il 1 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 1 dicembre, indicano al nord graduale peggioramento del tempo a partire dalle regioni più occidentali con piogge e rovesci sparsi localmente anche temporaleschi, inizialmente su Liguria e poi anche sull'Emilia Romagna. Aumento della nuvolosità anche al centro con piogge e rovesci sulla Toscana e sul Lazio. Isolati piovaschi sulla Sardegna, sulla Sicilia nordorientale, sulla Calabria meridionale e sulle coste ioniche della Basilicata.

