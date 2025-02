Lidl e Penny Market ritirano cioccolato e anacardi: rischio irritazioni alla bocca e presenza di infestanti

video suggerito

Le catene di discount Lidl e Penny Market hanno ritirato dai loro supermercati due prodotti per motivi di sicurezza. Tutto sarebbe accaduto il primo e il 2 febbraio: al centro della decisione ci sono i bretzeln al cioccolato e gli anacardi tostati. Ma perché? Cosa è successo?

Quale prodotto ha richiamato la Lidl

Uno dei due prodotti sarebbe il lotto di mini brezeln salati ricoperti di cioccolato al latte e cioccolato fondente del marchio Alpenfest. Il ritiro è arrivato su disposizione del fornitore a causa di possibili irritazioni alla bocca e alla lingua dopo aver ingerito uno di questi prodotti. Nel dettaglio, il numero di lotto interessato è 8534 con termine minimo di conservazione 31/05/2025. I prodotti sono identificabili dai codici EAN: 4056489775102 (cioccolato al latte) e 4056489775119 (cioccolato fondente). Nelle etichette inoltre è specificato che l'azienda è la Felföldi Édességgyártó Kft in Ungheria. A ritirare questo prodotto è la Lidl che ha chiesto al cliente di portarlo in qualsiasi punto vendita dove possono avere anche un rimborso. Se si vuole più informazioni non bisogna far altro che chiamare il numero verde della catena di supermercato: 800 480048.

Quale prodotto ha richiamato il Penny Market

Il Penny Market è stato costretto a concentrarsi su un altro prodotto: ha richiamato il lotto di anacardi tostati all'aroma di rosmarino a marchio Fruits Better. Al suo interno ci sarebbe una contaminazione di infestanti. Il numero del lotto è il 24332 e TMC 30/11/2025: la produzione è a cura dell'azienda Mocerino Frutta Secca Srl, con stabilimento in via Santa Maria la Selva 3, Acerra (Napoli) ed è stato venduto in 150 grammi. Chiunque fosse in possesso del prodotto può restituirlo al supermercato Penny più vicino e chiederne il rimborso.