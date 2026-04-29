Attualità
video suggerito
video suggerito

Cioccolato senza glutine e senza lattosio ritirato per presenza di allergeni: avviso del Ministero della salute

Il richiamo dal commercio a causa della presenza di allergeni rischiosi per celiaci e allergici alle proteine del latte in un prodotto venduto come “senza glutine senza lattosio e senza proteine del latte”.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un lotto di cioccolato per intolleranti al latte e al glutine è stato richiamato dal commercio a causa della presenza di allergeni rischiosi per celiaci e allergici alle proteine del latte. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Oggetto del richiamo, è un lotto di “Cioccolato al latte di riso kosher” venduto a marchio “Dolciperintolleranti”.

Il cioccolato interessato dal ritiro dal commercio è prodotto dalla ditta “Nicola Fragasso” nel proprio laboratorio dolciario di Trani e venduto in diverse confezioni e formati da 500, 300 e 220 grammi. Il lotto interessato dall’avviso è quello con numero 00025 ma con diversi termini minimi di conservazione che vanno dal 2 settembre 2026 al 21 settembre 2026.

Come spiega l’avviso di richiamo, datato 22 aprile ma pubblicato solo ieri dal portale del Ministero della salute, il richiamo del prodotto è stato disposto a causa della “Presenza di lattosio e proteine del latte in alimento commercializzato come ‘senza glutine senza lattosio e senza proteine del latte’”.

Leggi anche
Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata: l'avviso del Ministero della Salute
Immagine

Le confezioni invendute sono state già ritirate dal commercio ma per i consumatori che avessero già acquistato il cioccolato per intolleranti con lotto e scadenze sopra indicati, l’avviso avverte di non consumare il prodotto. “Allergici ed intolleranti non devono consumare l'alimento. Riconsegnare o rendere il prodotto con lotto 00025 dove è stato effettuato l'acquisto” spiega il produttore .

Nelle stesse ore il Ministero della Salute ha segnalato anche ulteriori due richiami: si tratta di un lotto di polvere di moringa per rischio microbiologico e uno di semi di coriandolo per rischio chimico.  La polvere di moringa biologica a marchio Erbavoglio è stata richiamata per presenza di Salmonella Spp. rilevata a seguito di controlli ufficiali sulla materia prima. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 200 grammi, con il numero di lotto MPCHS1224 e il termine minimo di conservazione fissato al  31/12/2027. I semi di coriandolo ‘Whole Dhania Coriander Seeds’ a marchio TRS richiamati invece per presenza di clorpirifos, pesticida organofosfato non autorizzato in UE. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 5 226L4 e scadenza al 08/2027.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica
Uomo in tuta mimetica ripreso su via Ostiense
"Mi ha puntato la pistola in faccia, pensavo di morire"
Colpiti marito e moglie da un uomo in moto: indaga la Digos
Gli spari con una pistola ad aria compressa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views