Cioccolato senza glutine e senza lattosio ritirato per presenza di allergeni: avviso del Ministero della salute

Il richiamo dal commercio a causa della presenza di allergeni rischiosi per celiaci e allergici alle proteine del latte in un prodotto venduto come “senza glutine senza lattosio e senza proteine del latte”.

Un lotto di cioccolato per intolleranti al latte e al glutine è stato richiamato dal commercio a causa della presenza di allergeni rischiosi per celiaci e allergici alle proteine del latte. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Oggetto del richiamo, è un lotto di “Cioccolato al latte di riso kosher” venduto a marchio “Dolciperintolleranti”.

Il cioccolato interessato dal ritiro dal commercio è prodotto dalla ditta “Nicola Fragasso” nel proprio laboratorio dolciario di Trani e venduto in diverse confezioni e formati da 500, 300 e 220 grammi. Il lotto interessato dall’avviso è quello con numero 00025 ma con diversi termini minimi di conservazione che vanno dal 2 settembre 2026 al 21 settembre 2026.

Come spiega l’avviso di richiamo, datato 22 aprile ma pubblicato solo ieri dal portale del Ministero della salute, il richiamo del prodotto è stato disposto a causa della “Presenza di lattosio e proteine del latte in alimento commercializzato come ‘senza glutine senza lattosio e senza proteine del latte’”.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dal commercio ma per i consumatori che avessero già acquistato il cioccolato per intolleranti con lotto e scadenze sopra indicati, l’avviso avverte di non consumare il prodotto. “Allergici ed intolleranti non devono consumare l'alimento. Riconsegnare o rendere il prodotto con lotto 00025 dove è stato effettuato l'acquisto” spiega il produttore .

Nelle stesse ore il Ministero della Salute ha segnalato anche ulteriori due richiami: si tratta di un lotto di polvere di moringa per rischio microbiologico e uno di semi di coriandolo per rischio chimico. La polvere di moringa biologica a marchio Erbavoglio è stata richiamata per presenza di Salmonella Spp. rilevata a seguito di controlli ufficiali sulla materia prima. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 200 grammi, con il numero di lotto MPCHS1224 e il termine minimo di conservazione fissato al 31/12/2027. I semi di coriandolo ‘Whole Dhania Coriander Seeds’ a marchio TRS richiamati invece per presenza di clorpirifos, pesticida organofosfato non autorizzato in UE. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 5 226L4 e scadenza al 08/2027.