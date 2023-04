L’abbraccio di Papa Francesco ai genitori di Angelica: la storia della bimba morta al Gemelli La storia della piccola Angelica, la bimba romana di 6 anni morta nella notte al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave malattia genetica: l’abbraccio di Papa Francesco ai suoi genitori ha fatto il giro del mondo.

A cura di Ida Artiaco

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del commovente abbraccio tra Papa Francesco e i genitori di Angelica, una bimba romana di soli 6 anni morta nella notte al Policlinico Gemelli di Roma.

Il Pontefice ha incontrato Serena e Matteo all'esterno dell'ospedale capitolino dopo essere stato dimesso: prima di tornare in Vaticano in seguito al ricovero verificatosi mercoledì scorso a causa di una infezione respiratoria, Bergoglio ha consolato i genitori della bimba, che dalla nascita soffriva di una grave malattia genetica. Poi, ieri sera, le sue condizioni sono precipitate fino al tragico epilogo.

Papa Francesco insieme ai genitori della piccola Angelica

"Lei l’ha conosciuta perché nel 2019 è venuto a Casal Bertone, l’ha tenuta in braccio", ha detto il papà della bambina con la voce rotta dal pianto a Bergoglio, che ha quindi pregato con loro. Ed in effetti, Papa Francesco l'aveva tenuta in braccio il 23 giugno 2019 mentre celebrava il Corpus Domini a Casal Bertone, nella periferia Est di Roma.

A raccontare la storia della piccola è stato al Messaggero il parroco don Luigi Lani. "Quando Angelica è nata, sei anni fa, le avevano diagnosticato solo poche settimane di vita. Stanotte ha chiuso gli occhi per sempre e per i genitori adesso è uno strazio infinto. Il Papa ha detto alla mamma che Angelica ci sarà sempre nel loro cuore e che li ringrazia per l'amore che ha sempre ricevuto". Nella mattinata di martedì si svolgeranno i funerali della bambina.

In fine, ha concluso don Lani, "il Papa ha rincuorato Serena, l'ha abbracciata e le ha accarezzato la testa mentre lei singhiozzava disperata, straziata. Ma è stato un incontro provvidenziale, consolatorio. Angelica è davvero lassù che si assicura che in questo momento di buio i suoi genitori possano ricevere l'amore che a lei hanno sempre assicurato".