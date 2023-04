Papa Francesco, l’abbraccio ai genitori della piccola Angelica morta nella notte: “L’ha conosciuta” Appena dimesso dall’ospedale Gemelli, papa Francesco ha incontrato e abbracciato una coppia di genitori che la notte scorsa ha perso la figlioletta: “Santo Padre, non ce la faccio più. Preghi per noi…”.

A cura di Susanna Picone

Papa Francesco insieme ai genitori della piccola Angelica

Il disperato pianto di una donna ha interrotto questa mattina l’atmosfera di saluti e applausi per papa Francesco, dimesso poco dopo le 10,30 dall’ospedale Gemelli dopo il ricovero di tre giorni per una bronchite su base infettiva. Era il pianto di una donna che questa notte ha perso sua figlia, Angelica, e che insieme al marito era tra la folla di persone che hanno aspettato Bergoglio fuori dall’ospedale.

Nel lasciare il Policlinico, papa Francesco è uscito dall'auto aiutandosi con un bastone e ha salutato le persone presenti. Tra i tanti appunto la coppia di genitori che ha perso la figlia nella notte: il Pontefice si è fermato a parlare e pregare con loro e ha stretto a sé la donna baciandola. “Santo Padre, non ce la faccio più. Preghi per noi…”, così la mamma della piccola Angelica al Pontefice.

“Lei l’ha conosciuta perché nel 2019 è venuto a Casal Bertone, l’ha tenuta in braccio”, ha detto il papà della bambina con la voce rotta dal pianto a Bergoglio, che ha quindi pregato con loro. “Preghiamo per Angelica”, ha sussurrato il Papa, tenendoli per mano. Ha dato quindi loro la sua benedizione prima di lasciarli andare via.

Lasciando l’ospedale il Papa si è fermato a parlare anche con i tanti giornalisti presenti, scherzando con loro sulla sua salute e aggiungendo però di non aver avuto paura. Ha quindi confermato che non salterà gli impegni della Settimana santa: già domani, infatti, Bergoglio celebrerà la domenica delle Palme.

Nel pomeriggio del Giovedì Santo poi, dopo aver celebrato la Messa del Crisma, Papa Francesco andrà al carcere minorile di Casal del Marmo per la Messa in Coena Domini e il rito della lavanda dei piedi. Questa mattina, dopo aver lasciato il Gemelli, si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore e si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri in ospedale.