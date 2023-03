Papa Francesco visita i bambini di Oncologia del Gemelli e gli porta uova di Pasqua Uova di Pasqua, rosari e libri sono i doni di Papa Francesco che ha visitato i bambini del reparto di Oncologia dell’ospedale Gemelli.

A cura di Alessia Rabbai

Papa Francesco visita i bambini nel reparto di Oncologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma

Papa Francesco ha visitato i bambini ricoverati nel reparto di Oncologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A pubblicare i teneri scatti la pagina Facebook ufficiale della Conferenza episcopale italiana (Cei). La Sala Stampa Vaticana ha immortalato e diffuso l'incontro tra il Santo Padre e i piccoli pazienti che stanno combattendo contro il cancro. Non si è limitato alla visita, ma ha portato in dono oltre alla sua presenza e al suo confortante sorriso rosari, uova di cioccolato e copie del libro "Nacque gesù a Betlemme di Giudea".

Una visita inaspettata e regali che arrivano nel pomeriggio del Venerdì Santo, a pochi giorni dell'inizio della Settimana Santa, che porta alla Pasqua di Resurrezione. Il Pontefice, che dopo il suo ricovero sta meglio, si è intrattenuto per circa una mezz'ora con i bimbi e le loro famiglie. Ha poi battezzato un bambino di nome Miguel Angel, venuto alla luce poche settimane fa.

Papa Francesco sta meglio e domani verrà dimesso

Papa Francesco ha visitato i bambini ricoverati nel reparto di Oncologia nonostante le sue condizioni di salute. È stato ricoverato al Gemelli lo scorso mercoledì 29 marzo per un'infezione respiratoria. Non è la prima volta che viene ricoverato: a luglio 2021 è stato sottoposto ad un intervento al colon per una diverticolite sclerosante. Da gennaio 2022 il Papa svolge fisioterapia e riabilitazione per problemi di deambulazione.

Grazie all'intervento dei medici che lo hanno assistito le sue condizioni sono migliorate in poche ore e la Sala Stampa della Santa Sede ha confermato che "domani verrà dimesso". Il Pontefice rientrerà in Vaticano sabato primo aprile e dovrebbe presiedere i riti di Pasqua. Già domenica si attende la la sua presenza a Piazza San Pietro in occasione della Domenica delle Palme. La Santa Messa però verrà celebrata dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio.