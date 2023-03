Papa Francesco ricoverato al Gemelli, le notizie sulle condizioni: “Sta meglio ed è già al lavoro” Le notizie di oggi 31 marzo sulle condizioni di salute di Bergoglio: il pontefice 86enne è ricoverato all’ospedale Gemelli a causa di un’infezione polmonare. Già pronto il piano per sostituirlo durante le celebrazioni di Pasqua e settimana Santa.

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco nel 2023

Seconda notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, ricoverato il 29 marzo per una infezione respiratoria. Ma le sue condizioni stanno già migliorando, come emerge dall'ultima comunicazione del suo staff medico. Tuttavia, non ci sono ancora previsioni sui tempi della degenza.

Intanto, Bergoglio è già tornato a lavoro, legge giornali e fa telefonate, anche se ha dedicato alla preghiera e al riposo gran parte della giornata di ieri. Anche se dovrà rinunciare alla celebrazione della messa della Domenica della Palme, quando sarà sostituito dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio.

Come sta oggi Papa Francesco: "Netto miglioramento dopo terapia antibiotica"

Secondo l'ultimo bollettino dello staff medico che segue Papa Francesco, "nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni".

Una buona notizia, dunque, dopo i momenti di apprensione dei giorni scorsi quando il Pontefice è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un dolore al petto mentre si trovava nella residenza di Santa Marta.

Bergoglio non celebrerà la messa di Pasqua

Papa Francesco non celebrerà sicuramente la messa della Domenica delle Palme, quando sarà sostituito dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio.

"Sì, certamente, posso confermare che domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme", ha detto Sandri alle agenzie di stampa.

Ma in Vaticano ci sarebbe un vero e proprio piano per la celebrazione dei riti pasquali in caso di indisposizione di Bergoglio. L'auspicio è che Papa Francesco possa presiedere la messa di Pasqua, officiata dal cardinale Giovanni Battista Re, e che impartisca la Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica. Ma ci sono già predisposizioni di "emergenza".

"Il giorno delle Palme celebrerà il vice decano, il cardinale Sandri. Il Giovedì Santo, al mattino ci sarà il Vicario di Roma, cioè il cardinal De Donatis mentre alla messa in Coena Domini ci sarà l'Arciprete di San Pietro, il cardinal Gambetti", ha spiegato il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio. Per il Venerdì Santo e la Via Crucis "vedremo, alcune cose non sono ancora state determinate. La notte Santa ci sarà uno dei cardinali ma si deve ancora stabilire".

Il ricovero al Gemelli per un'infezione respiratoria

Papa Francesco, come si è detto, è stato ricoverato a causa di una infezione respiratoria. I medici hanno specificato che si esclude il Covid. A causare l'infezione possono essere diversi batteri, virus e altri agenti infettivi – attualmente sono noti oltre 200 patogeni correlati a infezioni respiratorie – che riescono a superare le difese del sistema immunitario.

I problemi di salute di Papa Francesco

Non è la prima volta che Papa Francesco, 86 anni, viene ricoverato al Gemelli. L'ultima volta è stato a luglio 2021, dopo essere stato sottoposto ad un intervento al colon, che si era reso necessario per una diverticolite sclerosante. Poi da gennaio dell'anno scorso il Papa soffre anche di problemi di deambulazione (gonalgia) e si è sottoposto a fisioterapia e riabilitazione. Più volte è apparso in eventi ufficiali in sedia a rotelle.