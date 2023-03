Chi celebra le messe ora che Papa Francesco è ricoverato, il calendario fino a Pasqua A causa del ricovero, Papa Francesco ha dovuto rimandare tutta una serie di impegni e forse salterà anche le celebrazioni della Settimana Santa fino a Pasqua. In Vaticano sono stati già ridistribuiti ai cardinali i compiti per le varie celebrazioni e messe.

A cura di Antonio Palma

A causa dei problemi di salute che lo hanno colpito e costretto al ricovero, Papa Francesco ha dovuto rimandare tutta una serie di impegni e appuntamenti fissati in questi giorni, annullando quindi tutte le udienze fino a venerdì e saltando dunque anche tutte le celebrazioni della Settimana Santa fino a Pasqua. Il cardinale Giovanni Battista Re ha fatto sapere di aver già ridistribuito i compiti per le varie celebrazioni in programma per la liturgia della settimana santa, dalla messa di Domenica delle Palme a quella di Pasqua passando per la via crucis.

Una scelta obbligatoria viste le condizioni del Pontefice che, dopo aver accusato alcune difficoltà di respirazione a causa di un lieve malore nel pomeriggio di mercoledì, è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma e quindi sottoposto a esami medici che hanno riscontrato una infezione respiratoria. Si tratterebbe di una forma lieve di bronchite, hanno chiarito dal Vaticano dopo le prime notizie incomplete sui controlli programmati che avevano dato vita anche a speculazioni su un possibile problema cardiaco di Bergoglio. "Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate" ha assicurato la Sala Stampa vaticana. Papa Francesco resterà però ricoverato per diversi giorni per sottoporsi alle cure del caso e subito dopo dovrà stare a riposo. Per sostituirlo a Pasqua sono già pronti altri prelati.

La messa della Domenica delle Palme celebrata dal Cardinale Leonardo Sandri

Il Pontefice sicuramente salterà la messa di domenica delle palme del 2 aprile. A sostitutivo in questo caso sarà il cardinale Leonardo Sandri, arcivescovo cattolico argentino come Bergoglio e vice decano del collegio cardinalizio. Confermando che sarà lui a officiare la cerimonia, Sandri ha spiegato che in realtà già prima del ricovero di Papa Francesco i cardinali si erano organizzati per sostituirlo nei riti della Settimana Santa dopo i segni di affaticamento del Pontefice che avrebbe dovuto solo assistere. "Sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme" ha spiegato all'Ansa, aggiungendo: "Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all'altare"

Il Cardinale Leonardo Sandri

I Cardinal De Donatis e Gambetti officeranno le messe del Giovedì santo

A celebrare la messa del mattino di Giovedì santo al posto di Papa Francesco ci sarà invece il cardinale Angelo De Donatis, vicario dello stesso Bergoglio per la diocesi di Roma nonché arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense. A officiare la messa serale che dà inizio ai tre giorni liturgici, la cosiddetta messa in Coena Domini, ci sarà invece l'Arciprete di San Pietro, il cardinal Mauro Gambetti che è vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e arciprete della basilica di San Pietro.

Chi seguirà la Via Crucis il Venerdì santo e gli altri riti della Pasqua

Per quanto riguarda il Venerdì Santo e la via crucis, invece, ancora nulla di certo è stato stabilito. Lo ha confermato il cardinale Giovanni Battista Re che si è occupato dell'organizzazione delle liturgie pasquali della settimana santa. "Vedremo, alcune cose non sono ancora state determinate. La notte Santa ci sarà uno dei cardinali ma si deve ancora stabilire" ha spiegato il cardinale che non esclude la presenza del pontefice "perché il Papa si sta riprendendo bene".

Il cardinale Giovanni Battista Re

Chi è il Cardinale Giovanni Battista Re che celebrerà la messa di Pasqua

A celebrare la messa di Pasqua sarà invece, come da programma, lo stesso Cardinale Giovanni Battista Re, in qualità di Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio. Lo ha annunciato lo stesso prelato, spiegando: "Abbiamo certamente stabilito le Palme, giovedì santo mattina e pomeriggio e domenica io". Giovan Battista Re aveva già sostituto Bergoglio come celebrante della messa per i funerali di papa Ratzinger nel gennaio scorso.