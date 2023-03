Cosa non torna nella comunicazione del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco In un primo momento il Vaticano ha dichiarato che il Papa si era recato in ospedale per “controlli precedentemente programmati”, cosa evidentemente non vera. Il pontefice aveva per oggi, e per i prossimi giorni, un’agenda fitta di appuntamenti.

Papa Francesco sta male. La situazione è attualmente sotto controllo per il repentino intervento dei medici dell’ospedale Gemelli, ma il pontefice è, al momento, in prognosi riservata dopo aver avvertito nel pomeriggio un dolore toracico a cui si è aggiunta una dispnea. Il Papa è stato costretto ad indossare una maschera per l’ossigeno dopo essere stato soccorso dal suo assistente infermieristico personale Massimiliano Strappetti. Nell’immediato, si è temuto, trapela da fonti vaticane, che si potesse trattare di un infarto.

Un quadro negativo per un uomo di ottantasei anni e con molti acciacchi, ma che, almeno al momento, non fa temere per la vita del successore di san Pietro. E’ comunque una situazione che preoccupa i fedeli di tutto il mondo, anche a causa della pessima gestione della comunicazione da parte della Sala Stampa Vaticana, guidata da Matteo Bruni che, nel confermare la notizia del malore del Papa, in un primo momento ha dichiarato che il Papa si era recato in ospedale per "controlli precedentemente programmati", cosa evidentemente non vera perché il pontefice per oggi ed i prossimi giorni aveva un’agenda fitta di appuntamenti.

Solo in serata la Santa Sede ha chiarito che il Papa è stato colpito da una infezione respiratoria, non da Covid-19, che “richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Un comunicato molto scarno che non ha chiarito i molti, troppi dubbi sulla salute del pontefice, il quale nelle ultime ore sarebbe stato sottoposto non solo ad una tac, risultata negativa, ma anche ad esami più invasivi. Una comunicazione così contraddittoria non ha fatto altro, nelle ultime ore, di far sorgere dubbi su quali fossero le effettive condizioni di salute del pontefice.

Per ora sono stati ufficialmente cancellati gli impegni per i prossimi due giorni, ma sembra certo che il Papa, salvo peggioramenti che nessuno si augura, dovrà restare ricoverato per un periodo ben più lungo. Al momento è altamente improbabile che possa celebrare la messa per la Domenica delle Palme in piazza San Pietro ed è, a questo punto, molto improbabile che il Papa possa anche solo prendere parte alle celebrazioni pubbliche della settimana santa.