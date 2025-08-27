Inizio scuola a settembre 2025, cosa cambia: le novità dallo stop ai cellulari al 6 in condotta

Ormai ci siamo: la scuola per ricominciare e a partire dall'8 settembre prossimo gli studenti italiani torneranno in classe. Secondo il calendario scolastico dell'anno 2025/2026, i primi per i quali suonerà la campanella saranno gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, poi via via toccherà anche a chi vive nelle altre Regioni.

Certo è che tutti dovranno vedersela con una serie di novità. Prima di tutto, proprio a settembre entrerà in vigore anche alle superiori il divieto dell’uso dei telefoni cellulari durante l’orario scolastico, come stabilito da una circolare ministeriale. L'intervento si aggiunge a quello già promulgato a luglio 2021 relativo al primo ciclo di istruzione. Non sono ovviamente inclusi dispositivi elettronici necessari all’apprendimento o comunque necessari per finalità didattiche.

Altra novità importantissima riguarda il voto in condotta. Entreranno, infatti in vigore, sempre da settembre, le nuove disposizioni in materia e cioè d'ora in poi chi riceverà alle superiori un 5 in condotta dovrà ripetere l'anno, mentre con il 6 sarà "rimandato a settembre" e per essere promosso dovrà superare una prova avente per oggetto i valori di cittadinanza. Il voto in condotta torna anche alle medie (espresso in decimi) e farà media. In generale il voto in condotta dovrà essere riferito a tutto l'anno scolastico e non più al quadrimestre. Per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale dovrà essere trattato in sede di colloquio all'esame di Stato. Il voto sul comportamento inciderà anche sui crediti per l'ammissione all'esame di Maturità.

E a proposito di Esame di Stato: in attesa di scoprire come cambierà l’esame di Maturità, su cui ci attendiamo modifiche, dopo che il ministro Valditara ha annunciato una "revisione dell’orale", con l’intenzione di dare maggiore risalto al “​​livello di maturazione complessivo” dello studente, sappiamo già che il prossimo esame di Stato comincerà di giovedì, 18 giugno 2026. Dopo anni lo svolgimento della prima prova scritta, dunque, non sarà di mercoledì.