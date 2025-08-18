Calendario scolastico 2025/2026, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione

È stato definito il calendario scolastico per l’anno 2025/2026. L’inizio delle lezioni è previsto tra l’8 e il 16 settembre e i primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività del prossimo anno.

Immagine di repertorio.

È stato definito il calendario scolastico per l'anno 2025/2026. L'inizio delle lezioni è previsto tra l'8 e il 16 settembre, le date variano a seconda della regione.

I primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli di Calabria e Puglia. Ecco tutte le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività per il prossimo anno.

Calendario scolastico 2025-26, le date per ogni regione

Come già anticipato, la scuola inizierà in giorni differenti. Di seguito, le date riportate nei calendari scolastici, consultabili sulla pagine web ufficiali delle singole Regioni:

8 settembre 2025: Provincia Autonoma di Bolzano;

Provincia Autonoma di Bolzano; 10 settembre 2025 : Piemonte, Trento, Valle d’Aosta, Veneto;

: Piemonte, Trento, Valle d’Aosta, Veneto; 11 settembre 2025: Friuli-Venezia Giulia;

Friuli-Venezia Giulia; 12 settembre 2025: Lombardia;

Lombardia; 15 settembre 2025: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria; 16 settembre 2025: Calabria, Puglia.

In più, come stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2026, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 invece avrà inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta il giorno 18 giugno 2026 alle ore 8.30.

Ponti e festività per l'anno scolastico 2025-26

Nell'Ordinanza relativa all'anno scolastico 2025/2026 approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito si trova anche il calendario delle festività. Le date indicate sono: