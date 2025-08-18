Calendario scolastico 2025/2026, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione
È stato definito il calendario scolastico per l'anno 2025/2026. L'inizio delle lezioni è previsto tra l'8 e il 16 settembre, le date variano a seconda della regione.
I primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli di Calabria e Puglia. Ecco tutte le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività per il prossimo anno.
Calendario scolastico 2025-26, le date per ogni regione
Come già anticipato, la scuola inizierà in giorni differenti. Di seguito, le date riportate nei calendari scolastici, consultabili sulla pagine web ufficiali delle singole Regioni:
- 8 settembre 2025: Provincia Autonoma di Bolzano;
- 10 settembre 2025: Piemonte, Trento, Valle d’Aosta, Veneto;
- 11 settembre 2025: Friuli-Venezia Giulia;
- 12 settembre 2025: Lombardia;
- 15 settembre 2025: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;
- 16 settembre 2025: Calabria, Puglia.
In più, come stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2026, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026 invece avrà inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta il giorno 18 giugno 2026 alle ore 8.30.
Ponti e festività per l'anno scolastico 2025-26
Nell'Ordinanza relativa all'anno scolastico 2025/2026 approvato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito si trova anche il calendario delle festività. Le date indicate sono:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, Festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.