Grosseto, ricoverato per aver fatto sesso per 24 ore: ora rischia l’amputazione del pene Ha chiaramente fatto discutere la notizia del turista tedesco ricoverato a Grosseto dopo ora una “maratona di sesso” con la moglie. L’uomo resta ancora in condizioni gravi e rischia l’amputazione dei genitali.

A cura di Biagio Chiariello

Si sarebbe aiutato con l’Mdma per trascorrere quelle ventiquattro ore ‘no stop', sopra e sotto le lenzuola, ma l’uomo di origini tedesche di appena 50 anni nella giornata di giovedì 11 maggio è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale per uno choc settico dopo aver trascorso l’intera giornata del 10 maggio a fare sesso con la moglie mentre si trovava in vacanza a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. L'uomo da due giorni è ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto. E soltanto nelle prossime ore l’equipe medica potrà “sbilanciarsi” sulle condizioni, come evidenzia anche Il Tirreno.

Certo è che il 50enne ha rischiato grosso. La necrosi potrebbe aver compromesso irrimediabilmente la sua capacità di ottenere un’erezione. iTra le ipotesi peggiori dell’evoluzione della sua condizione c’è anche la necessità di procedere all’amputazione dei genitali. La sua prognosi resta comunque riservata.

La storia del turista tedesco in vacanza in Maremma ha fatto il giro del web nei giorni scorsi. L'uomo nella giornata di giovedì 11 maggio è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale per uno choc settico perché aveva assunto delle metanfetamine (Mdma, secondo quanto trapelato). Come ricostruisce Maremma Oggi, i medici gli hanno diagnosticato una infezione gravissima ai genitali.

A raccontare cosa accaduto sarebbe stata poi la moglie che era con lui al momento del malore e in quelli precedenti e ha lanciato l’allarme. La coppia, pare, ha voluto mettere in campo tanta passione, ma è andata a finire diversamente.

Dopo circa una settimana di terapie, solo in questi ultimi giorni la sua situazione clinica è iniziata a migliorare. Ma per adesso, come detto, i medici non si sbilanciano. E, anzi, non sarebbe ancora escluso il rischio amputazione.